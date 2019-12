Besalú deu 70.000 euros de la recollida al Consell

L'Ajuntament de Besalú té un deute pendent amb el Consell Comarcal de la Garrotxa pel transport i la recollida d'escombraries a l'abocador efectuats abans de la instauració del model del porta a porta fa un any. En l'últim ple, l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, va explicar que ara el deute puja fins a uns 70.000 euros i que l'Ajuntament el cobreix mitjançant aportacions mensuals de 7.000 euros establerts en un pla de pagament acordat amb el Consell Comarcal de la Garrotxa.

L'alcalde va explicar que l'origen del deute està en «alguns serveis per repartiment d'habitants amb alguns dels quals no estem massa d'acord». Guinó va exposar que el deute està en la recollida i el transport de residus per a l'abocador, mentre que «la fracció orgànica està pagada».

Abans de l'exposició de l'alcalde, el cap de l'oposició, Alfred Cairó (ERC), va exposar el deute dels municipis de la Garrotxa amb el Consell Comarcal de la Garrotxa a dia 31 de desembre de 2018. «Castellfollit de la Roca, 86 euros; Sant Joan les Fonts, 3.600 euros; Montagut i Oix, 1.061 euros; la Vall d'en Bas, 4.190 euros, i Besalú, 155.000 euros», va enumerar. Després Cairó va prosseguir i va demanar «el dia d'avui aquest deute de quan és?». Llavors, Guinó va confirmar la dada de 70.000 euros. Va apuntar que en els dies vinents confirmaria la quantitat exacta del deute a Cairó.



Recollida porta a porta

L'Ajuntament de Besalú va formar part de la recollida comarcal fins a finals d'octubre del 2018, quan va començar la recollida porta a porta. Abans, havia dut a terme un pla de preparació perquè els veïns s'acostumessin a la modalitat de recollida porta a porta.

Els veïns van respondre enquestes sobre els seus hàbits, van fer proves i van recollir els elements necessaris per fer la selecció requerida per la recollida porta a porta.

En un any, la recollida porta a porta a la localitat s'ha consolidat i l'Ajuntament ha aconseguit uns elevats percentatges de selecció.

Per la seva part, el Consell Comarcal de la Garrotxa continua amb el seu sistema de recollida amb contenidors. Es tracta d'un sistema que preveuen canviar pel de la recollida amb contenidor d'obertura amb targeta d'identificació. Tots els municipis de la Garrotxa adoptaran el sistema en els pròxims anys excepte Besalú i Olot.