Els gironins, entre els que menys juguen al sorteig del Nen

Aquells qui no han tingut sort amb la grossa de Nadal encara tenen una oportunitat el dia 6 de gener amb el sorteig de la rifa del Nen, el dia de Reis. Els gironins, però, no són un públic gaire adepte d'aquest sorteig o almenys és el que Loteries i Apostes de l'Estat confirma a través de les seves dades.

Per aquest sorteig, s'han posat a la venda 39.131 butlletes valorades en 7,8 milions d'euros a la província de Girona. Això representa que cada gironí es gastarà de mitjana 10,27 euros en aquesta loteria. La consignació ha anat a la baixa respecte a l'any passat, ja que s'hi jugaran 60 cèntims menys per persona.

Aquestes xifres situen la província de Girona com la quarta d'Espanya amb menys despesa per habitant. La rifa del Nen no té, per tant, gaire afició a la demarcació. Per trobar la província on s'inverteix menys en loteria cal viatjar fins al sud d'Espanya. A Huelva està previst que cada ciutadà destini només 6,55 euros al sorteig del Nen.

Al seu costat hi ha una província catalana, Tarragona. Loteries i Apostes de l'Estat preveu que cada habitant s'hi gasti 9,75 euros. El tercer lloc del podi és per a la província de Cadis, amb una despesa de 10,12 euros per ciutadà.

Les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla també presenten una consignació per habitant molt baixa: de 4,38 euros i 4,23 euros, respectivament.



Catalunya, quarta comunitat

La despesa mitjana dels catalans en el sorteig del Nen és de 13,04 euros. A tot Catalunya s'han posat a la venda 495.694 dècims valorats en 99,1 milions d'euros. És la quarta comunitat autònoma amb més previsió de vendes d'Espanya. El primer lloc és per a la Comunitat Valenciana, amb 126,2 milions d'euros, i la segueix Andalusia, amb 123,1 milions de consignació.

Loteries i Apostes de l'Estat ha posat a la venda 4,25 milions de dècims de la loteria del Nen.Això suposen 850,75 milions d'euros en bitllets de loteria. Cada espanyol hi invertirà 18,21 euros. A Girona, però, aquesta despesa és molt inferior, uns vuit euros menys que la mitjana estatal.



Dues vegades a Girona

A la província de Girona només ha tocat dues vegades el primer premi del sorteig del Nen. L'any 1996 va caure a la localitat de Porqueres i el número afortunat va ser el 93561.

Dos anys després, la sort també va tornar a les comarques gironines. El sorteig de loteria de Reis va beneficiar Ripoll i el número premiat va ser el 09122.

Des de llavors la sort de la loteria del Nen ha passat de llarg de les llars gironines. Aquells qui ho desitgin encara tenen temps per comprar els dècims. El sorteig de la rifa del Nen se celebrarà el dia 6 de gener a les 12 del migdia al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l'Estat a Madrid.

El primer premi del sorteig està dotat amb dos milions d'euros per sèrie; el segon, amb ???.??? euros; i el tercer, amb ???.??? euros per sèrie. Això vol dir que per cada dècim -?? euros- del primer premi es guanyen ???.??? euros; per cada dècim del segon, ??.??? euros; i per cada dècim del tercer, el premi és de ??.??? euros. Si s'és afortunat, però, cal recordar que a tots aquests premis hi caldrà aplicar la retenció del ??% que es queda Hisenda.

Durant el sorteig també hi ha ?? extraccions prèvies als grans premis. En primer lloc, s'extreuen cinc números de dues xifres (desenes i unitats) amb els quals es poden duplicar els diners gastats per cada dècim premiat. Després, catorze extraccions de tres xifres amb premis de ?.??? euros per sèrie; i, finalment, dos de quatre xifres (d'unitats de miler cap avall), amb premis de ?.??? euros cadascuna per sèrie.

Les aproximacions als grans premis també tenen premi: ?.??? euros per dècim per al número anterior i posterior al primer premi i ??? euros als del segon. Les terminacions de tres xifres dels dos primers premis i la desena corresponent al primer premi reben ??? euros al dècim, mentre que els que comparteixin les tres primeres xifres amb algun dels tres grans premis també seran dotats amb la mateixa quantitat. Finalment, hi ha tres reintegraments amb els quals recuperar els diners.



Terminacions més repetides

Si algú té dubtes sobre el dècim que ha de comprar, ha de saber que des de l'any ???? el zero és la terminació més repetida en aquest sorteig (21 vegades), seguida del ? (14 vegades), el ? (13 vegades) i el ? (12 vegades).