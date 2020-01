Usuaris de l'AVE critiquen que no s'hagi incorporat un tren entre Barcelona i Girona al vespre

Els usuaris de l'AVE de Girona critiquen que Renfe no hagi aprofitat els nous horaris amb l'arribada de l'Euromed per posar un tren a les vuit del vespre que surti de Barcelona. Asseguren que és una "oportunitat perduda" ja que es tracta d'una reclamació de fa temps per part de l'associació i que Renfe s'ha compromès a estudiar totes les vegades que s'han reunit amb es usuaris. Un dels portaveus de l'associació que s'ha creat Albert Santiesteve recorda que moltes persones que treballen a Barcelona i viuen a Girona arriben molt just al comboi de les 19:20 hores i molts cops s'han d'esperar al de les 21:40 hores. "Això significa arribar a quarts d'onze i dificulta la conciliació", es queixa Santiesteve.

Per això, asseguren que continuaran reclamant cada vegada que es reuneixin amb Renfe i seguiran recollint signatures - de moment ja en porten més de 1.500 - per tal que es posi el tren de les 20:30 hores. Santiesteve lamenta que l'empresa no hagi aprofitat els nous horaris de l'Euromed per intentar incloure aquest comboi. El portaveu recorda també, que tenen el suport dels ajuntaments de Girona i Figueres.