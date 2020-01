Tots els recorreguts de les cavalcades dels Reis d'Orient als municipis gironins

AGULLANA A 2/4 de 7, els Reis d'Orient seran rebuts a l'ajuntament d'Agullana. A 2/4 de 9 del vespre, arribada a la plaça Major de l'Estrada. Hi haurà xocolatada per als nens a la sala de la Concòrdia.

AIGUAVIVA A 2/4 de 8 de la tarda, arribada de la cavalcada reial al centre de la vila. Seguidament, visita de Ses Majestats a la Haima del campament eeial a la plaça de l'Església.

ARBÚCIES A 2/4 de 7 de la tarda, a l'ajuntament nou, arribada de Ses Majestats els Tres Reis d'Orient. Recorregut pels carrers de la vila fins al carrer Major.

AVINYONET DE PUIGVENTÓS La cavalcada començarà a les 7 de la tarda i continuarà fins a la plaça Pous i Pagès. A continuació, els Reis repartiràn regals a la mainada a la sala de la Societat.

BANYOLES De les 10 del matí a la 1 del migdia, a l'Ambaixada Reial del claustre del monestir de Sant Esteve, recollida de cartes i visita del patge reial. A partir de les 6 de la tarda a l'Estany, sortida de rem i de la Travessia, xocolatada i arribada de la Comitiva Reial. A 1/4 de 7 de la tarda, presentació dels Reis i inici de la cavalcada. Recorregut: inici a l'Estany, passeig Darder, carrer Barca, carrer Estany, plaça de les Rodes, carrer Jacint Verdagues, porta dels Turers, plaça Major, carrer Àngel Guimerà i final davant l'ajuntament. A la plaça de les Rodes es retransmetrà la cavalcada amb pantalla gegant i a partir de les 7 hi haurà xocolatada.

BÀSCARA A les 4 de la tarda a la Sala Municipal, pel·lícula de nadal Klaus, i a les 6, batucada de la UdG a l'avinguda Alt Empordà. A 2/4 de 7 els Reis arribaran pels ­carrers del poble. Seguidament, a l'ajuntament, es farà la rebuda dels Reis d'Orient.

BELLCAIRE D'EMPORDÀ A les 7 de la tarda, cavalcada dels Tres Reis. Sortida a la pujada del carrer Molí, passant per la Placeta, el ­carrer Major i plaça Comtes d'Empúries.

BESALÚ A les 6 de la tarda, arribada de la cavalcada reial pel Pont. Recorregut: pont Vell, carrer del Pont, Tallaferro i plaça de la Llibertat, on els més petits podran saludar els Tres Reis Mags. Hi haurà xocolata calenta per a tothom.

BESCANÓ A les 12 del migdia, recollida de cartes a la plaça de les Nacions. De 2/4 de 4 a les 5 de la tarda, cercavila amb el carter i els patges reials, que començarà a la plaça de les Nacions. A les 7 de la tarda, cavalcada de Reis. Recorregut: c/ de la Torre, pg. Sant Jordi, av. Assumpta, c/ Major, c/ Nou, c/ Sant Grau i Canigó amb arribada a la sala Polivalent, on es farà l'adoració.

BLANES A les 6 de la tarda, arribada al port de Ses Majestats Reials. Tot seguit, inici de la cavalcada. Recorregut: passeig del Mar, c/ Ample, rambla Joaquim Ruyra, carrer Doctor Xavier Brunet i passeig del Dintre. Enguany, la Colla Castellera dels Maduixots de l'Alt Maresme, que construiran un pilar davant l'ajuntament.

BEGUR A les 6 de la tarda, la cavalcada de Reis començarà a l'aparcament Vinya i arribarà fins a la plaça de l'Església. A 1/4 de 8, cavalcada de Reis al local Polivalent d'Esclanyà.

BORDILS A les 6 de la tarda al campament instal·lat al costat de la travessia del Padró, rebuda dels Reis. Tot seguit començarà la cavalcada. El recorregut es farà pel carrer Montserrat, seguint cap a Almeda i fins a l'ajuntament, on es faran els discursos, la salutació reial i es repartirà coca i xocolata per a tothom.

CADAQUÉS A 2/4 de 7 de la tarda, a sa Riba des Poal, arribada de Ses Majestats els Tres Reis.

CALONGE A les 6 de la tarda, arribada dels Reis d'Orient a Sant Antoni. Recorregut per l'avinguda Costa Brava, carrer Sant Antoni i arribada a la plaça de la Llibertat.

CAMPDEVÀNOL A les 6 de la tarda, sortida de la cavalcada reial des de l'Helioport i a les 7 i 8 del vespre, a la plaça de l'Església, adoració. A les 8 del vespre, a la sala Diagonal, rebuda dels Reis a les nenes i nens.

CAMPELLES A les 9 del vespre, cavalcada de Reis. El recorregut s'iniciarà a l'entrada del poble i finalitzarà a la plaça de l'Ajuntament amb una xocolatada.

CAMPLLONG A les 7 de la tarda, pels carrers, cavalcada dels Reis acompanyats de la Colla de Timbalers i Grallers. L'arribada serà a la sala polivalent del Local Social, on Ses Majestats rebran els nens i nenes.

CAMPRODON A partir de les 6 de la tarda, cavalcada dels Reis d'Orient pels carrers de Camprodon. Tot seguit, Ses Majestats rebran tots els nens i nenes al monestir de Sant Pere.

CASSÀ DE LA SELVA A les 6 de la tarda, sortida de la cavalcada dels Reis davant l'antiga estació, passant per la rambla Onze de Setembre, el carrer Ample, el carrer Raval, el carrer Bonavista, el passeig Vilaret, el carrer Barraquetes i la plaça de la Coma. De les 8 a les 11, xocolatada i recepció dels Reis a la plaça de la Coma.

CASTELL D'ARO A les 8 del vespre, cavalcada dels Reis de l'Orient. Recorregut: avinguda de la Platja -carrer Amadeu Vives-, plaça Poeta Sitjar, av. de la Platja -fins a les escales per a vianants-, església de Santa Maria -adoració a l'infant Jesús- i fins a la sala polivalent.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES A les 5 de la tarda, a Empuriabrava Aes Majestats desembarcaran i faran la primera parada i recepció. A 1/4 de 7 de la tarda, concentració de fanalets a la plaça de la Basílica acompanyats per una batucada dels Senyors del Foc, que a partir de 2/4 de 7 es dirigirà cap als ­carrers de la cavalcada per tal de posar llum al recorregut. La cavalcada s'iniciarà al carrer Santa Clara i continuarà fins al carrer del Mar, carrer Sant Jordi, travessarà la plaça de la Llana, seguirà per la plaça de les Monges i pujarà pel carrer Carbonar fins a la plaça de la Basílica, on finalitzarà el recorregut.

CELRÀ A partir de les 6, la cavalcada de Reis sortirà dels jardins de la Muralla i acabarà a la plaça del Vi, on, a les 8, Ses Majestats faràn el pregó.

FIGUERES La cavalcada començarà a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu de la Mà, passant pel carrer Nou, plaça Catalunya, plaça del Gra, Castelló, Rutlla, Camaño, i acabarà a la Rambla, on hi haurà un escenari.

FORTIÀ A partir de les 7 de la tarda, a la plaça Catalunya, cavalcada de Reis. En finalitzar, recepció dels Reis al Centre Agrícola i Social.

GIRONA A les 6 de la tarda els Reis faran a peu un recorregut des dels jardins de les Pedreres, passant pel passeig Fora Muralla, pujada de les Pedreres, carrer del Carme, passera de l'Alferes Huarte i fins el passeig del General Mendoza. Allà començarà la cavalcada cap al c/ d'Ultònia, Migdia, creuant el c/ Creu fins al nou tram d'Emili Grahit, i seguint Joan Maragall, pl. de Pompeu Fabra, Gran Via de Jaume I, av. Sant Francesc, lateral nord de la plaça de Catalunya, pujada del pont de Pedra i plaça del Vi. Al voltant de les 8 del vespre, pregó dels Reis d'Orient a la plaça del Vi (també en llengua de signes per l'Associació Gironina de Sords). Durant el pregó dels Reis a la plaça del Vi hi haurà un espai reservat per a ­persones amb mobilitat reduïda.

HOSTALRIC La cavalcada sortirà a les 6 de la tarda de la Via Romana (a la cruïlla amb el carrer Girona). A partir d'aquí continuaràn pel mateix carrer Girona, l'avinguda Fortalesa, Via Romana, carrer Major, carrer Raval i carrer Ravalet. En acabar, els reis rebran a tots els nens i nenes al Centre Cultural Serafí Pitarra. Hi haurà xocolatada per a tothom.

L'ESCALA A 2/4 de 7 de la tarda, arribada de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient a la platja.

L'ESTARTIT A les 6 de la tarda, taller de fanalets i photocall a la plaça del Port. A les 7, arribada dels tres Reis d'Orient, i a 2/4 de 8, espectacle de benvinguda amb castell de focs. Tot seguit, la cavalcada pels carrers de la vila fins a la plaça de l'Església.

LA BISBAL D'EMPORDÀ A les 6 de la tarda hi haurà el ball de gegants davant les Voltes. A 2/4 de 7 de la tarda, arribada dels Reis. Recorregut: carrer 6 d'octubre, Les Voltes, plaça Llibertat, Valls, Ample, Mesures i plaça Major. A les 7 de la tarda, ofrena al Nen Jesús a la plaça Major. Tot seguit, rebuda reial a la plaça del Castell.

LA JONQUERA A les 6 de la tarda, arribada de Ses Majestats els tres Reis de l'Orient pel carrer Major.

LA VALL DE BIANYA La cavalcada dels Reis Mags d'Orient està prevista per a les 6 de la tarda. Es repartirà farro de Bianya i xocolata per a tothom.

LES PLANES D'HOSTOLES Els tres Reis d'Orient hi passaran a les 6 de la tarda. La cavalcada unirà la plaça del Jonquer i la plaça Nova, on rebran els nenes i nenes.

LLAFRANC A les 6 de la tarda, el seguici reial arribarà en barca al port i s'iniciarà un recorregut pel passeig fins a la plaça del Promontori, per rebre la benvinguda oficial. Tot seguit, s'oferirà una xocolatada popular als assistents.

LLANARS A les 7 de la tarda, arribada de Ses Majestats els Reis amb camells. Acompanyant la Cavalcada, els Xarop de Canya. Adoració a l'església i rebuda dels nens al campament situat al Camp del Toro.

LLAGOSTERA A les 7 de la tarda començarà la cavalcada a l'avinguda de l'Esport i passarà pel passeig Romeu, Pau Casals, passeig Pompeu Fabra, Fivaller, Jaume I i finalitzarà a la plaça Catalunya, on tindrà lloc la tradicional recepció reial.

LLORET DE MAR L'arribada dels tres Reis és a les 5 de la tarda amb vaixell davant del Museu del Mar. De 5 a 7, els Reis recolliran les cartes dels nens i nenes de Lloret al passeig Jacint Verdaguer a l'altura del Museu del Mar.

A les 7 aniran caminant fins a l'ajuntament, on seguiran recollint cartes i saludant els infants.

A 3/4 de 8 del vespre, entraran a l'ajuntament i començarà el mapping, tot seguit faran el discurs.

A les 8 comença la cavalcada seguint el passeig Agustí fins a arribar al pavelló municipal.

NAVATA A les 8 del vespre, els Reis arribaran per la carretera d'Olot, seguiran fins la cruïlla del c/Cabanelles, Mont i Gran fins la plaça de la Vila.

NÚRIA A les 4 de la tarda i 10 del vespre, sortida del tren cremallera de Queralbs cap a Núria. A 2/4 de 5, trobada dels nens i nenes a la Sala Sant Josep per fer la xocolatada i l'espectacle infantil. A 2/4 menys 5 de 7, arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient per la zona del Bosc cap al santuari. Tot seguit, pregó de benvinguda i visita dels Reis a la Mare de Déu de Núria. A 1/4 menys 5 de 8, els Mags recolliran les cartes dels nens. A 2/4 de 8, sortida del tren cremallera des de Núria cap a Queralbs amb SSMM els Reis d'Orient.

OLOT En el cas d'Olot, els Reis d'Orient sortiran del campament reial de la plaça Clarà a 2/4 de 7 de la tarda. Donaran la volta a la plaça Clarà per continuar pel ­carrer Camil Mulleras, un dels més amples i cèntrics, fins al ­carrer Serra Ginesta. Pujaran per aquest carrer fins a la plaça Major. Continuaran cap al Firal, el travessaran fins al Firal Petit, on hi haurà els trons nous.

PALAFRUGELL A les 6 de la tarda, cavalcada reial pels carrers de Torres i Jonama, de Pi i Margall, dels Valls, de Cavallers i pl. Nova amb els grups Pàtitis i Grallers de Palafrugell. Parlaments des del balcó del Fraternal. Recepció reial i posterior xocolatada per a tots els nens i nenes a la sortida.

PALAMÓS Palamós celebrarà la tradicional arribada de Ses Majestats a partir de les 6 de la tarda, al Moll Vell, on hi haurà xocolatada. A partir de les 7, la cavalcada començarà des de Sant Joan i arribarà fins al teatre La Gorga, on, a partir de les 8, es farà la tradicional salutació de Ses Majestats a tots els infants. Enguany aquests baixaran de les seves carrosses a l'inici del carrer de Dídac Garrell i faran un recorregut a peu des d'aquesta via, passant pel carrer Major i fins a arribar al teatre. Com a novetat, l'agrupació de batucada Repercussió de Palamós col·laborarà animant la festa pels carrers cèntrics de la vila.

PALS La cavalcada començarà a les 6 de la tarda a Can Valma­nya. Hi haurà l'adoració a l'església i la recepció a Ca la Pruna.

PERALADA A les 6 de la tarda, cavalcada dels Reis Mags d'Orient a Vilanova de la Muga. A 2/4 de 8 del vespre, cavalcada de Ses Majestats a Peralada per diversos ­carrers del centre de la vila.

PLATJA D'ARO A les 6 de la tarda, cavalcada dels Tres Reis de l'Orient. El recorregut passa pel carrerJuli Garreta, av. S'Agaró, av. Castell d'Aro, Puig S'Agoita, església de Santa Maria -adoració a l'infant-, Vicenç Bou, Castell d'Aro, plaça d'Europa -entrada a peu-, i Palau d'Esports i Congressos -rebuda de les autoritats a partir de les 7 de la tarda i obsequi per als infants presents.

QUART La cavalcada de Reis sortirà des del Local Social a les 5 de la tarda, on hi haurà instal·lat el campament reial.

RIBES DE FRESER A 2/4 de 6 de la tarda, xocolatada a la plaça de l'hotel Els Caçadors. Arribada reial des de la ctra. de Pardines a 2/4 de 7 de la tarda.

RIPOLL Els tres Reis d'Orient arribaran a Ripoll a les sis de la tarda, per la carretera de Barcelona, i faran una volta pel poble fins a la plaça de l'Ajuntament, on faran els parlaments. Posteriorment, rebran les cartes dels infants a l'església de Sant Pere fins a 3/4 de 10 del vespre.

RIUDELLOTS El recorregut començarà a les 7 de la tarda des del tram de l'avinguda Països Catalans del polígon industrial, creuant la urbanització Mas Joals, per enllaçar amb la C-25 en direcció Girona i seguir per l'avinguda Girona, la pujada del carrer Canigó, el carrer Montseny, i finalitzarà al pavelló municipal, on tindrà lloc la recepció.

ROSES A les 7 de la tarda, cavalcada de Ses Majestats els Reis d'Orient. Recorregut: rotonda de l'Oficina de Turisme, av. de Rhode, av. de Jaume I, c. dels Pescadors. Tot seguit, a la plaça de Frederic Rahola. Parlament i recepció dels Reis als nens i nenes.

SALT De 2/4 de 4 de la tarda a 1/4 de 7 de la tarda, a la pista poliesportiva municipal, campament dels Reis. A les 7 de la tarda, desfilada reial des del carrer Miquel Martí i Pol, seguint pel carrer de Mercè Rodoreda, carrer Major, travessia Santa Eugènia, carrer Sant Antoni i finalització a la plaça 1 d'octubre.

SANT ANTONI DE CALONGE A les 6 de la tarda, cavalcada de Reis. Recorregut per l'avinguda Costa Brava, plaça de Catalunya i carrer Sant Antoni fins a arribar a la plaça de la Llibertat.

SANTA COLOMA DE FARNERS El recorregut començarà a les 6 de la tarda des del carrer Camprodon i des d'allà passaran pels ­carrers Sant Sebastià, Noguer, Anselm Clavé, Lluís Món, la plaça Farners, Major, Jacint Verdaguer i el passeig Sant Salvador. Ses Majestats es dirigiran, llavors, cap a l'ajuntament, on des del balcó faran un discurs. En acabat es traslladaran a la pl. Firal, on els més petits podran lliurar les cartes.

SANT HILARI SACALM A les 6 de la tarda, inici de la cavalcada a la rotonda de Cal Rei pels principals carrers dels nucli urbà de la localitat fins a arribar a la plaça de l'Esglèsia, on tindrà lloc l'entrega de claus a Aes Majestats.

SANT FELIU DE GUÍXOLS A les 7 de la tarda, cavalcada. Recorregut: començarà al Guíxols Arena i finalitzarà al monestir, amb una ruta que passarà per la carretera Girona, la Rambla, el Passeig del Mar i l'avinguda Juli Garreta. Serà a la plaça del Monestir, on es donarà la benvinguda a Ses Majestats.

SANT FELIU DE PALLEROLS A les 7 de la tarda, cavalcada dels tres Reis que s'iniciarà a la carretera d'Olot i passarà per l'avinguda Vall d'Hostoles, carrer Centre, plaça Església i acabarà a la plaça el Firal on es farà la recepció.

SANT GREGORI A 3/4 de 7, cavalcada a Cartellà i a Ginestar.

A 1/4 de 8, s'iniciarà la cavalcada a Sant Gregori, que començarà a l'avinguda de Girona i acabarà a la plaça Francesc Macià.

SANT JOAN DE LES ABADESSES A 2/4 de 7 de la tarda, cavalcada de Reis. El recorregut s'iniciarà al pont Nou i finalitzarà a la plaça Major.

SANT PAU DE SEGÚRIES A les 7 de la tarda, cavalcada de Reis.

SANT PERE PESCADOR A 2/4 de 7 de la tarda, cavalcada dels Reis d'Orient. Recepció al pavelló.

SETCASES A les 7 de la tarda, arribada dels Reis d'Orient pel camí de Vall-llobre. Recepció dels Reis, tot seguit a l'església de Sant Miquel.

TORROELLA DE MONTGRÍ A 1/4 de 8, castell de focs de benvinguda a Ses Majestats i cavalcada al passeig de Catalunya.

TORTELLÀ A 2/4 de 7 de la tarda, la cavalcada de Reis s'iniciarà davant de les escoles.

VILABLAREIX A les 6, sortida de la comitiva. Passaran pels ­carrers Güell, Pont d'en Canals, Pirineus, Mosquerola, rotonda carretera de santa Coloma, Camós i Perelló. Arribada a la plaça Perelló al voltant de les 7 de la tarda.

VILAFANT A les 6 de la tarda, sortida des de l'Institut. Passaran per les Forques i pel Camp dels Enginyers fins a l'ajuntament, on es farà la recepció.