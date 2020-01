La Creu Roja fa arribar joguines a 2.873 infants vulnerables de Girona

Creu Roja Joventut ha fet arribar joguines a 2.873 infants vulnerables de les comarques de Girona en la darrera campanya per a la diada de Reis, en una iniciativa que ha complert la 27a edició i s'ha organitzat amb el lema «Els seus drets en joc».

Tot i les dificultats per aconseguir joguines durant el tram final de la recollida, la Creu Roja ha pogut fer arribar els regals a les famílies amb més dificultats. En el projecte s'hi han implicat 133 voluntaris i hi han col·laborat 65 empreses, a més de la ciutadania que ha donat joguines o diners per comprar-ne, ha cedit locals per recollir-ne o ha organitzat concerts en benefici de la campanya.