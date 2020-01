El catàleg de bones pràctiques d'economia social a Girona inclou 59 entitats el 2019

L'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines ha tancat el 2019 amb 59 entitats al catàleg de bones pràctiques de l'economia social: 18 a la Garrotxa, 13 al Ripollès, 11 al Gironès, sis a l'Alt Empordà, cinc al Baix Empordà, cinc més a la Selva i una al Pla de l'Estany.

L'organització ha fet, per tercer any consecutiu, una diagnosi de les iniciatives d'aquest àmbit per tal de determinar quines s'ajusten als criteris de l'economia social i solidària establerts al mapa col·laboratiu de Catalunya «Pam a pam». Aquest ha col·laborat en la diagnosi de l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, igual que les cooperatives Arran de terra, Avancem Santa Clara i Tarpuna, a més de l'associació Núria social.

De totes les entitats entrevistades per incorporar-se en el catàleg, només cinc no van complir el mínim de criteris que defineixen les organitzacions d'economia social i solidària. De les que sí han superat l'avaluació, l'ateneu informa que la mitjana de compliment més alta es dona en les entitats d'arrelament territorial i sostenibilitat ambiental.