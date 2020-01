D'un accident real a tres de «falsos»: l'art de manipular informes mèdics

Estafa a l'asseguradora. L'Audiència de Girona jutjarà un cas de presumpta falsificació de documents oficials relatius a informes mèdics i identitat falsa, tot plegat per percebre indemnitzacions de les asseguradores per accidents que «mai haurien existit». Segons la fiscalia, l'acusat va valdre's d'un accident real per fabricar-ne tres de falsos.

l cas arrenca l'any 2007, després d'un accident de cotxe d'una certa gravetat que implica el trasllat hospitalari per una fractura al peu i per tant la corresponent documentació d'assistència mèdica. El perjudicat d'aquesta història denuncia els fets i s'incoa un judici de faltes al Jutjat d'Instrucció 2 de Girona que finalment s'acaba arxivant per renúncia de l'interessat. Però aquesta documentació mèdica sorgida d'aquest malaurat accident hauria servit al perjudicat, segons assegura la fiscalia, per dur a terme una sèrie d'intents per aconseguir il·lícitament el cobrament d'indemnitzacions per accidents de trànsit que mai haurien existit mitjançant la «manipulació» dels originals firmats per diferents professionals mèdics de l'hospital Josep Trueta de Girona.

I és que només dos mesos després del primer accident, en vingué un altre, aquest cop amb canvi de vehicle: una motocicleta on el perjudicat i ara acusat hauria viatjat com a ocupant, i al conductor de la qual va caure-li una denúncia juntament amb l'asseguradora. Per sustentar la denúncia va aprofitar la documentació d'assistència mèdica de què disposava i la va manipular. Així nasqué el primer xoc ficcionat, d'on aconseguí una indemnització de més de 67.200 euros. Amb tot, sis anys després la Secció Quarta de l'Audiència de Girona va resoldre que havia estat una estafa de caràcter greu i el va condemnar a un any i nou mesos de presó.

Els documents mèdics, però, van seguir donant de si i tres anys després hauria tingut lloc un segon accident «fals», aquest cop per l'impacte del cotxe de la seva dona fent marxa enrere mentre l'acusat creuava un pas de zebra prop del seu domicili a Girona. La fiscalia sosté que l'acusat va utilitzar la seva firma il·lícitament per elaborar un comunicat d'accident amistós, a més d'utilitzar informes mèdics «idèntics» a 2007 i emesos pel Trueta, si bé amb dates i metges diferents, però reclamant econòmicament per la mateixa fractura al peu que s'havia fet tres anys enrere. Demanava una indemnització de més de 42.000 euros que incloïa 281 dies de baixa per «seqüeles funcionals i estètiques». El cas va ser suspès per petició de la persona demandada.

El tercer i últim intent d'aprofitar la documentació mèdica hauria vingut acompanyat d'una identitat falsa, tot plegat en el tercer i últim accident «fals» i tres anys després de l'últim. En aquest cas, el modus operandi hauria estat diferent, segons narra la fiscalia en l'escrit d'acusació que portarà a l'Audiència de Girona per l'aprofitament i manipulació «il·lícita» de la paperassa mèdica utilitzada als múltiples i suposadament inexistents accidents de trànsit haguts entre els anys 2007 i 2013.

L'últim intent, doncs, s'hauria conjugat amb la contractació d'una pòlissa a nom d'una persona que tampoc existiria i que comptava amb una indemnització en cas d'accident de 14.000 euros. Mitjançant aquesta identitat falsa hauria fabricat un nou accident de cotxe la responsable del qual tornaria a ser la seva dona, i confeccionant un informe mèdic de baixa laboral segellat i firmat per una doctora del Trueta, així com documents suposadament subscrits per un traumatòleg. Amb tot, l'asseguradora va refusar indemnitzar la quantitat reclamada.

Per tot això la fiscalia li demana cinc anys de presó i una multa de 9.700 euros per dos delictes de falsificació de documents oficials. El judici s'havia de celebrar aquesta setmana però ha estat posposat.