La neu obliga a tallar la circulació de vehicles entre Figueres i la Jonquera a causa del temporal Glòria.



El Servei Català de Trànsit informava a primera hora del matí que s'ha restringit el pas de camions de gran tonatge i que calien cadenes.



Així s'ha llevat aquest matí la Jonquera:





Però a les set, ha especificat que està tallada a tota mena deAquesta situació, segons especifica l'ens de Trànsit, es deu sobretot a la neu que hi ha en territori francès.Els vehicles són desviats cap a l'N-II per la sortida 3.A conseqüència de la restricció la nacional presenta congestió i cues en punts com Pont de Molins. Els veïns han de buscar vies alternatives per desplaçar-se cap a Figueres.Per neu també està tallada la carretera entre Agullana i la Vajol on calen cadenes per arribar.A banda d'aquesta carretera n'hi ha més amb problemes de restricció de trànsit i de tallades.