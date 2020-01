Sant Julià del Llor i Bonmatí, un dia aïllat per l'amenaça del Ter

Sant Julià del Llor i Bonmatí va passar hores i hores amb els ulls clavats al Ter i amb el soroll a les orelles d'una aigua que baixava arrossegant arbres, branques i objectes tan diversos com un remolc que va passar per un dels ulls del pont. Una crescuda alimentada pel desembassament de Susqueda que va engolir horts i va deixar el poble sense llum ni telèfon ni Internet i aïllat tant cap a Anglès com a Girona i, bona part del dia, també a Sant Martí de Llémena. El d'ahir era un poble tancat i pendent del riu.

L'Ajuntament, amb 1.273 veïns, va rebre dimecres al vespre l'avís de què s'inundava la zona industrial i «només la recomanació», tal com va apuntar l'alcalde, Marc Garcia, d'evacuar els veïns. El govern municipal va reaccionar advertint la població afectada amb un porta a porta i demanant ajuda per acollir-la aquella nit si, tal com es preveia, quedar-se a casa era perillós; una petició d'ajuda que va respondre la Creu Roja, «que ha fet una feina formidable», va agrair Garcia, com la del conjunt dels cossos d'emergències. Més tard, a les onze de la nit, el consistori va rebre l'ordre d'evacuar cent metres al voltant del Ter i, gràcies a la precaució inicial, «va ser fàcil recollir tothom, molta gent va marxar a cases de familiars i d'altres van passar la nit al pavelló».

L'àrea afectada, on viuen unes 800 persones, inclou la Colònia Bonmatí, a l'entrada del poble i on alguns habitatges estan a pocs metres del riu, la plaça Don Manuel –on hi ha el consultori mèdic local– i una àrea de noves urbanitzacions (PP2); a Sant Julià del Llor, on només es podia accedir a través del camí de l'ermita, també es van avisar els nuclis disseminats.

El problema va sorgir ahir al matí, quan va començar a córrer la notícia de l'ordre de desconfinament i la gent va tornar a casa, amb ganes de descansar i de recuperar la normalitat. El consistori, però, no ho tenia clar perquè els mesuraments del nivell del riu indicaven que l'aigua havia pujat en comptes de baixar.

«Estic una mica indignat –va reconèixer l'alcalde– perquè he trobat a faltar que truquessin per dir-me, 'tu, alcalde, com ho teniu?' I jo hagués dit: 'malament'». Des del seu punt de vista, la decisió es va prendre en un despatx sense consultar el municipi, que va reactivar l'acollida quan es va confirmar que el perill no només persistia sinó que havia augmentat.

La possibilitat que el Ter desbordés pel volum amb què baixava i engreixava per les aportacions de les rieres que trobava al seu pas no era l'única preocupació de Sant Julià del Llor i Bonmatí, sinó també que el seu col·lector de pluvials col·lapsés i l'aigua reculés fins al clavegueram; perquè, tal com va explicar Garcia, la pujada del nivell del riu tapava la sortida de la canonada, que no tenia prou pressió per superar l'altura. Malgrat aquest risc, l'alcalde celebrava el fet que «estem evacuant, no em diguis quin sant tenim de cares –va exclamar– però ho estem fent perquè, si no, amb el que ha plogut ja estaríem negats».

Totes aquestes qüestions i «esperar que no plogui, que l'aigua es vagi engolint o cap arbre fagi un tap al pont» eren les prioritats d'ahir per a l'alcalde, que necessitava superar aquesta pantalla per entrar a valorar els danys.



Una pista de lliteres vermelles

La pista del pavelló poliesportiu estava coberta de lliteres vermelles de la Creu Roja, que ahir al matí es van plegar i desplegar durant el breu impàs en què va semblar que el Ter ja no era un perill. Cent seixanta-dues persones van passar la nit de dimecres a dijous a l'equipament municipal, 26 famílies amb 17 menors, tal com va detallar el coordinador del dispositiu, Carles López. Les hores van passar amb tranquil·litat, excepte per la indisposició que va patir una dona a dos quarts de cinc de la matinada i va atendre el sistema d'emergències mèdiques (SEM).

Quan López es va incorporar al servei, ahir a les vuit del matí, al pavelló hi quedaven una trentena de veïns; dos amb mobilitat reduïda que la Creu Roja va dur a casa. «Quan ho teníem tot recollit, va tornar a arribar la gent», va explicar el coordinador, i abans de dinar ja s'hi havien registrat 136 persones, entre les quals hi havia 33 menors –amb un infant de dos mesos–; a mesura que hi acudien, s'anaven identificant en una taula situada a l'entrada.

Passat el migdia, Carles López va recórrer la nau informant els grups de veïns que comentaven la jugada, molt pendents de l'última hora, sobre el dinar que se serviria cap a les dues i que, al final, va tenir uns dos-cents comensals. Tal com van acordar amb l'Ajuntament, va consistir en arròs a la cassola i macarrons per a la mainada, una peça de fruita i cafè; beguda que, com altres de calentes, aigua o magdalenes es va anar servint la nit anterior i al llarg del matí.

Darrere la intendència de tot plegat hi havia dotze voluntaris de la Creu Roja, i «sort d'ells va subratllar López– perquè sense voluntaris això seria impossible, i han vingut de tot el territori, de Mataró, Barcelona, Vic...». «Estem a prop de les persones i en emergències així, hem de ser-hi», va dir.

A mig matí, una de les persones confinades, Pedro Pérez, esperava l'evolució del cabal del Ter al pavelló on havia passat la nit amb la dona i dos fills –quan el poble va quedar aïllat, ella ja era a la feina, a Girona. La família viu a tres carrers de distància del riu i la nit anterior va rebre al mòbil l'alerta pel perill de desbordament; «després –va explicar–, els veïns també vam anar porta per porta i ens vam comunicar».



Neguit davant les mesures

El confinament de la nit es va aixecar passades les set del matí, però al cap de dues hores hi van tornar. Ell no tenia cap queixa, al contrari, perquè «l'atenció ha estat fantàstica i la informació, entenc que van sobre la marxa perquè ningú sap què passarà, però m'agrada perquè és prevenció». «A ningú li agrada estar aquí –va dir–, però estic amb els fills i si passa alguna cosa estem junts».

En un altre extrem, seien Pau Brito i Carlos Seixas amb família i amics; els primers van passar la nit a casa d'un familiar, però el segon van marxar i tornar al pavelló com tants altres. Ells viuen al mateix carrer de la Colònia Bonmatí, a tocar del riu, i van pujar al poliesportiu quan dimecres va començar a ploure amb intensitat.

Tots estaven d'acord en la bona informació rebuda de l'Ajuntament i en criticar la gestió d'ahir al matí per part del centre de coordinació d'emergències de la Generalitat. A dos quarts de set del matí, Brito va anar a mirar el mesurador de l'aigua del riu que es troba al carrer del Molí i va veure que, des de dimecres a la nit, el nivell havia pujat 1,70 metres. Altres veïns –entre els quals es van ajudar– i integrants de l'Ajuntament van anar repetint l'operació cada mitja hora i van comprovar que en trenta minuts va créixer deu centímetres i al cap de mitja hora més, cinquanta.

Tal com desitjaven tots, el dia va acabar millor que com va començar i aquesta nit l'han pogut passar a casa, després que la Creu Roja desmuntés l'alberg provisional cap a les vuit del vespre.