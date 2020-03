Empreses del lleure denuncien retard en el pagament de beques menjador

L'Associació catalana d'empreses del lleure, l'educació i la cultura (Acellec) denuncia retards persistents i de dos o tres mesos en el pagament de les beques menjador per part dels consells comarcals a Catalunya i, també, a les comarques de Girona. El gerent de l'entitat, Pep Montes, va alertar de la gravetat d'una situació que «posa les empreses en una situació d'estrès econòmic» i va qüestionar que, «a la pràctica, elles estan finançant un servei públic».

Davant d'aquesta queixa, el Departament d'Educació ha recordat que a principis de curs fa una bestreta econòmica als consells comarcals perquè abonin els imports de les beques quan toca. Des de la Conselleria també van dir que comprovaran la veracitat de la denúncia de l'Acellec i que, si els fets són tal com diuen, intervindrà per ajudar a agilitar els terminis.

Pep Montes va explicar que a la seva associació li consta que «el Departament paga les beques a l'hora», però també va assegurar que «no hi ha cap consell comarcal que vagi al dia». Des del seu punt de vista, les aportacions que reben en concepte d'ajudes per al servei de menjador escolar es tracten «com si fossin pagaments regulars» que abonen com si es tractés de la factura a qualsevol altre proveïdor.

Pel gerent d'Acellec, aquest és un fet «greu perquè es tracta d'un ajut públic a les famílies i són diners finalistes –encara que els gestioni l'administració comarcal– que haurien d'anar del Govern al seu destí». L'impacte dels retards, va afegir Montes, «afecta majoritàriament a la petita i la mitjana empresa, que no té massa capacitats per assumir l'endeutament i la posa en seriosos problemes». En alguns casos, va matisar, hi ha ajuntaments i assocacions de mares i pares d'alumnes que avancen els pagaments fins que s'abonen les beques.

Tot i que hi ha casos extrems fora de les comarques de Girona, com el del Barcelonès –que és el que ha empès l'associació a fer la denúncia pública–, el responsable de l'Acellec va reiterar que «el retard generalitzat és d'almenys dos mesos, però sovint és de tres, encara que llavors ho paguin de cop».

«Posar ordre als Consells»

L'associació ha traslladat la seva queixa al Departament d'Educació de la Generalitat i considera que «el Govern hauria de posar ordre als Consells», va dir Montes, qui va avançar que contemplen presentar queixes formals.

Al desembre, el Departament d'Educació va fer balanç de la concessió de beques per ajudar a pagar el servei de menjador escolar. A l'espera d'una actualització nova, a finals del primer trimestre de curs, la Conselleria havia donat 13.335 ajudes a famílies gironines i només el 15,69% eren per cobrir el cent per cent del cost.