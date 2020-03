La infracció de trànsit d'una furgoneta a l'AP-7 posa més de 400 quilos d'haixix al descobert

La infracció de trànsit d'un conductor que conduïa una furgoneta per l'autopista AP-7 va acabar aquest dijous amb la descoberta de més de 400 quilos d'haixix. Els Mossos d'Esquadra també han detingut el xofer de la furgoneta infractora: un ciutadà francès a qui se l'acusa -encara s'han de tancar les diligències- inicialment de ser el presumpte autor d'un delicte de tràfic drogues i també, d'un contra la seguretat del trànsit per conduir de forma temerària.

Els fets es van produir cap a les onze del matí, una patrulla que es trobava en un vehicle de paisà dels Mossos de Trànsit va veure que hi havia una furgoneta que acabava de fer una infracció quan circulava per l'AP-7, a l'altura de Vilablareix. Ràpidament es va produir una persecució a la qual es van unir més indicatius dels Mossos de Trànsit.

El conductor de la furgoneta va emprendre una conducció temerària per l'autopista, mentrestant alguns agents van tancar els peatges per evitar que pogués fugir. Finalment, els Mossos van interceptar la furgoneta a l'altura de la sortida Girona Oest, a Sant Gregori.

Mentre es produïa l'incident, molts conductors que circulaven per aquesta via ràpida van veure l'actuació policial.

Un cop aturat el vehicle, es va identificar el conductor -un ciutadà francès- i la sorpresa va venir durant l'escorcoll de la furgoneta: a dins hi havia diversos farcells amb una substància, que finalment s'ha pogut certificar que era haixix. Un cop realitzat el pesatge, va donar més de 400 quilos . Es dona el cas que el vehicle, a més, està sostret i portava plaques de matrícula falses.

No és d'estranyar que la policia localitzi traficants transportant droga a la província. Hi ha grups criminals que utilitzen les vies de comunicació de la zona -l'autopista i l'N-II- per portar la droga cap al nord d'Europa. Ja que és on es destina bona part dels estupefaents que es transporten des dels sud d'Espanya o nord d'Àfrica.

Un camió bolcat a Maçanet

Fa una setmanes, els Mossos van recuperar haixix a Maçanet de la Selva que transportava un camió. El vehicle es va accidentar durant el temporal Gloria a tocar l'accés de la urbanització del Molí de Maçanet. Dies després, agents de l'ARRO (antivalots) va enxampar in fraganti tres homes remenant a dins d'un torrent.

Els policies, en veure-ho sospitós, es van aturar i van observar que algun dels individus anava vestit amb neoprè i estava enfangat. Els agents es van acostar als tres individus i els van detenir després de descobrir què traginaven: pastilles d'haixix. L'endemà van localitzar més droga al torrent i prop de 5.000 euros.