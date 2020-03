Blanes se suma a la lluita pels drets de les dones

Blanes va celebrar ahir, un dia abans del Dia Internacional de les Dones, l'acte institucional que el consistori organitza cada any per commemorar l'efemèride. També hi van participar diversos grups i entitats de dones de la vila, que han fet la seva aportació a l'organització del programa.

L'activitat va arrencar a primera hora del matí amb la instal·lació d'un «Punt Lila» davant l'ajuntament de Blanes. Enguany el leitmotiv que s'havia triat havia estat la Visibilització de la Dona a l'Esport, un argument que està previst que es tracti especialment avui amb una jornada específica sobre aquest tema.

Al matí es va posar en marxa una carpa informativa i després de l'acte es va fer una fotografia de grup de totes les regidores que hi van assistir.

En el manifest que es va llegir, l'Ajuntament de Blanes fa seves les reivindicacions que any rere any demanen una «veritable igualtat» per a les dones a tot el món, tot recordant que enguany l'ONU ha marcat l'objectiu que al 2030 s'hagi assolit la igualtat de gènere.



Segon manifest de col·lectius

L'acte es va completar amb la lectura d'un segon manifest redactat per diversos col·lectius de dones que s'han pronunciat en el mateix sentit de reivindicar que cal acabar amb les desigualtats.

També hi va haver actuacions del grup Tres voltes rebels.