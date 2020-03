Els afectats pel Gloria ja han presentat 919 peticions d'indemnització

El Consorci de Compensació d'Assegurances ha rebut ja 919 peticions d'indemnització procedents de les comarques gironines per les destrosses causades pel temporal Gloria, que ascendeixen a 6,8 milions d'euros. Malgrat que les sol·licituds vénen de zones molt disperses, el govern espanyol destaca que la major part s'han rebut des de Blanes (99), Girona ciutat (77) i Tossa (51). Pel que fa a les tipologies, es tracta de danys en 477 vivendes, 207 automòbils, 202 oficines, comerços i immobles no industrials, 31 indústries i dues obres civils. Així ho ha indicat el govern de l'Estat en resposta a una pregunta de la diputada Laura Borràs (JxCat).

Un mes i mig del Gloria, continuen arribant al Consorci de Compensació d'Assegurances, que preveu registrar un total de 5.100 sol·licituds procedents de Catalunya. De moment, n'ha rebut 2.787, de les quals 919 corresponen a les comarques gironines. Es tracta de la segona demarcació catalana amb un major nombre de peticions, per darrera de Barcelona, que n'ha presentat 1.521. A banda de Blanes, Girona i Tossa, també destaquen les peticions procedents de Roses (36), Ullà (32), Torroella de Montgrí (30), Olot i Sant Pere Pescador (28 cadascun), Lloret (24) i Sant Feliu de Buixalleu. Pel que fa a la tipologia de les demandes, la majoria (477) correspon a vivendes, però també destaquen els 207 autonòmbils i les 202 oficines o comerços afectats.

Un cop rebudes aquestes sol·licituds, el Consorci les assigna a pèrits d'assegurances per iniciar la valoració dels danys. La previsió del govern estatal és que els primers pagaments es puguin fer "pròximament" -tot i que no especifica quan- i que la gestió d'aquests sinistres s'acabi en un plaç de quatre mesos.

D'altra banda, una enquesta del Consorci Forestal de Cataunya calcula que hi ha 300 quilòmetres de camins que han patit desperfectes, esllavissades i fins i tot esvorancs de quatre metres de llarg, segons ha informat la Cadena SER. Gairebé el 90% dels danys s'han produït a la comarca de la Selva, i els propietaris forestals en total calculen que hauran de destinar més d'un milió d'euros a refer els camins. El responsable tècnic del Consorci, Josep Maria Rusell, adverteix que és complicat entrar a les finques i demana més ajudes per netejar els boscos perquè estiguin a punt per afrontar noves tempestes.

Mentrestant, el Consorci Port de Portbou ha destinat 80.000 euros a reparar les instal·lacions afectades pel temporal. Concretament, s'han netejat les restes portades pel mar, s'ha començat a reparar el passeig d'accés i s'han substituït les torretes de subministrament de serveis. A més, la reparació d'urgència de la dàrsena esportiva comptarà amb una inversió de 800.000 euros i tindrà un termini d'execució d'un mes i mig.

Finalment, l'Associació Càmpings de Girona ha organitzat una jornada sobre seguretat en la qual també s'han abordat qüestions relacionades amb l'emergència climàtica, una qüestió que preocupa especialment al sector. Segons indiquen, els càmpings gironins ja estan apostant per la sostenibilitat i son líders en dispositius de garantia ambiental, però alhora son conscients que cal "seguir incidint en aquesta línia i estar preparats per fer front a fenomens imprevistos com el del temporal Gloria". Ara, però, asseguren que ja estan a punt per a la rebuda de visitants de Setmana Santa.