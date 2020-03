Els 800 aspirants a ballar la Faràndula d'Olot tindran més oportunitats

Les vuit-centes persones que estan apuntades, algunes des de la infància, a la llista de balladors de la Faràndula d'Olot a partir d'ara tenen més oportunitats de formar part dels trenta escollits que cada any s'encarreguen de fer ballar els gegants, cavallets, cabeçuts i Cap de Lligamosques per Festes del Tura i Corpus.

La Comissió de la Faràndula ahir va fer públics els canvis en el Protocol de la Faràndula d'Olot que han de facilitar als olotins i les olotines participar en els balls de la Faràndula.

Fins ara, el protocol marcava que una persona podia ballar un màxim de sis anys els cabeçuts, sis anys els cavallets i deu anys els gegants. Ara, amb la renovació del protocol, ha quedat establert que es podrà ballar els cabeçuts i cavallets un màxim de tres anys i set anys els gegants.

Anys d'experiència

Pel que fa als gegants, el regidor de Festes, Agustí Arbós, va precisar que «no es pot reduir gaire més per temes de tècnica i per la qualitat del ball». Va recordar «que els gegants són unes figures molt difícils de ballar i que fer-los ballar a plaça comporta molts anys d'experiència».

Per tal de mantenir la pràctica que donen els anys, la Comissió ha ampliat les ballades. Així, si fins ara la Faràndula només sortia al carrer per les Festes del Tura, a partir d'enguany podrà acompanyar els gegants a les cercaviles del dissabte i del diumenge de la diada de Corpus.

L'ens que ha pres la decisió, la Comissió de la Faràndula, està formada per representants de la Comissió de Festes, balladors actuals, historiadors locals i regidors.

En l'acte de presentació dels canvis en el protocol, el regidor de Festes va agrair a la Comissió «la feina d'hores i hores de reunions per revisar el protocol i fer, així, que més persones puguin ballar la Faràndula». Arbós va ressaltar el consens obtingut en la decisió.

La proposta de la Comissió va ser exposada als diferents grups amb representació a l'Ajuntament d'Olot per tal de portar-la a aprovació en el pròxim ple de l'Ajuntament d'Olot perquè en la pròxima diada del Corpus la Faràndula pugui sortir.

Una altra novetat és que han creat una subcomissió que treballarà per trobar balladors per a les faràndules dels barris. El regidor de Festes va plantejar que des de fa molts anys les comissions dels barris es queixen del fet que «els falten i no troben balladors per ballar els gegants dels barris».

Per solucionar-ho, els membres de la subcomissió trucaran als vuit-cents apuntats a la Faràndula Olotina per tal de trobar voluntaris que vulguin fer de balladors de les faràndules dels barris. La idea és fer una llista de balladors de gegants dels barris.