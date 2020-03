Preveuen fer aquest any les depuradores de Riudaura i Oix

El Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) preveu començar les obres de les depuradores de Riudaura i d'Oix enguany. «O a tot tardar, a primers del 2021», ha apuntat el director del SIGMA, Francesc Canalies.

L'inici i final de les depuradores representarà el final de dècades de reclamacions dels veïns per aconseguir un sanejament en condicions. El 2010, Riudaura va dur la reclamació de la depuradora a la Sindicatura de Greuges. Els veïns es van queixar de la pudor de les aigües fecals i dels mosquits i del fet que l'abocament d'aigües residuals perjudica els peixos i les llúdrigues. La fauna fluvial més perjudicada és la que està a la part de la riera que surt del nucli urbà.

També van plantejar que els primers tràmits per fer la depuradora van començar el 2001. L'equipament havia estat plantejat en els programes de sanejament d'aigües urbanes del 2007, del 2011 i del 2015. L'Ajuntament té construïts trams de canalitzacions.

El projecte constructiu de sanejament i depuració de Riudaura va ser aprovat definitivament fa pocs dies. Es tracta d'un projecte valorat en 30.000 euros, en el qual es mostra la depuradora i la connexió del sanejament valorats en uns 500.000 euros.



Depuradora d'Oix

El projecte de la depuradora d'Oix fa més temps que està aprovat. De fet, el 2016, l'Agència Catalana de l'Aigua va fer una primera part de l'obra. Va construir les canonades i l'electricitat amb una inversió de 60.000 euros. La part que falta és la de la depuració i està valorada en uns 100.000 euros. La previsió és que quan estigui feta pugui tractar uns setanta metres cúbics diaris. Ara, les aigües residuals d'Oix van a parar a la riera. Es tracta d'un afluent del Llierca conegut com a riera d'Oix que està dins de l'Espai Protegit de l'Alta Garrotxa. Es tracta d'una zona d'interès natural on hi ha un pont romànic.

Ara, la construcció prèvia a la depuradora consta d'una caseta on hi ha les conduccions elèctriques i un espai marcat perquè a sota hi ha els tubs per on passaran les aigües residuals que seran tractades a l'estació depuradora d'Oix. La depuradora estarà ubicada al costat del camp de futbol, a prop de la riera.



Permís del govern

El director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, Francesc Canalias, ha explicat que les depuradores d'Oix i de Riudaura estan incloses en les planificacions de l'Agència Catalana de l'Aigua previstes per al període 2022-27, en el tercer cicle de planificació del pla de mesures.

Canalias ha plantejat que després de molt de temps l'Agència Catalana de l'Aigua torna a tenir disponibilitat econòmica. Davant d'aquesta situació, el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa ha demanat canviar la previsió que inclou les dues depuradores entre el 2022 i el 2027 pel programa que va del 2016 fins al 2021. O sigui, es tracta d'aprofitar els últims anys del programa i acabar amb les necessitats de depuració de Riudaura i Oix.



Canvi de programes

Ara, només falta que el Govern de la Generalitat aprovi el canvi de programes. Amb uns 480 habitants, Riudaura és l'únic municipi de la Garrotxa que aboca de dret al riu. Amb uns 150 habitants, Oix és un poble que està dins del municipi de Montagut i Oix.El sistema de sanejament de Riudaura estava en les planificacions de l'ACA prevista pel 2022-27 en el tercer cicle de planificació del pla de mesures. El que hem aconseguit és que hem avançat el projecte tres anys pràcticament . El vàrem fer l'any passat. Amb una idea molt clara que és que en aquest moment l'ACA s'ha refet econòmicament de manera significativa. Ara ja tenim el projecte fet i el que farem és llençar l'execució del projecte. Per tant avançar l'execució prevista pel 2022-27 a aquest cicle de planificació que és 2016-21. No sé si ens se'n sortirem, perquè això depèn d'algunes coses que no podem controlar fa falta un acord de l'ACA i un acord de Govern que permeti avançar aquestes actuacions que estan madures. Si estan madures en els cicles de planificació previstos. N'hi ha dues de plantes a la Garrotxa que són la de riudaura i la d'Oix. La d'Oix tenim també el projecte tancat madur i aprovat per tant en les mateixes execucions el llançarem i executarem el 2020 com a molt tard el 21. El finançament per part de l'ACA està garantit. Abans hi havia hagut un forat important el que depèn és que el govern de la generalitat que les actuacions estan fetes i aprovades i els projectes fets es puguin avançar en el cicle de planificació. O sigui aquestes coses que estaven previstes en el cicle 2022-27-. Es podrien fer el permet fer-les abans. No podem fer més que posar-nos a la llista i que el govern digui això es pot fer. En aquest moment el govern està en l'aprovació del pressupostos. Estem treballant amb els mateixos pressupostos de fa 3 anys.