La UdG tanca tots els equipaments i demana treballar des de casa

El rector de la Universitat de Girona (UdG), Quim Salvi, va activar el quart escenari previst en la crisi del coronavirus, que implica el tancament físic de les instal·lacions. En un comunicat, Salvi explica que només restaram oberts serveis específics. En concret, són els de guàrdia d'edificis, el de vigilància i seguretat, l'oficina de registre i el servei crític de laboratori. Salvi va deixar clar que el tancament no significa que s'aturi l'activitat acadèmica, i de fet, va assegurar que els diferents centres ja treballen per mantenir-la. «Demano un esforç a tota la comunitat perquè mantinguem actives, en la mesura que sigui possible, de manera remota, les activitats de docència, recerca, transferència i administració», assenyalava. Afers Socials va oferir un alberg als migrants tancats a la UdG mentre duri el tancament de la universitat. ACN girona