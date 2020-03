Deu petites històries de gran solidaritat pel coronavirus a Catalunya

Consultes mèdiques gratuïtes per internet, estudiants que s'ofereixen a fer de cangurs dels fills del personal sanitari, veïns que fan la compra dels que no poden o fins a concerts gratuïts des de la terrassa són algunes mostres de solidaritat com a resposta social al coronavirus.

Aquí van deu petites grans històries de solidaritat:



Especialistes gratuïts per ajudar a no saturar urgències

José María Gil-Vernet, especialista en urologia de la clínica Teknon, ha explicat a Efe que va decidir oferir-se per consultes gratuïtes telemàtiques per posar el seu granet de sorra a l'hora d'alleugerir les urgències perquè aquests dies puguin dedicar-se a assumptes realment greus. "La meva tasca és respondre les consultes i en els casos que poden esperar dues setmanes donar algunes indicacions i missatges de tranquil·litat", ha explicat. Així, les urgències queden per allò realment greu.



Estudiants de medicina mobilitzats

Els futurs metges ja estan posant en pràctica la seva vocació de servei públic fins i tot abans de llicenciar-se. La Paula, de 20 anys, estudia segon de carrera i aquests dies està donant suport al col·lectiu mèdic trucant a donants habituals de l'hospital Clínic perquè no decaiguin les reserves de sang. Altres companys tindran cura aquests dies dels fills del personal sanitari desbordat als centres mèdics o s'ocuparan de la feina més burocràtica als hospitals.



Xarxes veïnals per ajudar els més vulnerables

Les xarxes de solidaritat entre veïns s'han anat posant en marxa, sobretot a través de Telegram, per donar suport a la gent més vulnerable, però també per oferir assessorament. Entre d'altres exemples, la "Xarxa" de suport a Gràcia, on el jove Miquel Riano intenta buscar assessorament laboral als acomiadats les últimes hores com a conseqüència del coronavirus.



Els gossos mai han tingut tants cuidadors

A ningú li fa mandra treure el gos des que va començar el confinament pel coronavirus, encara que la majoria de les persones ho fa amb responsabilitat i només surt el temps necessari. Amb tot, no tenen tan bona sort les mascotes de les persones vulnerables, gent gran o que han de treballar més hores del compte. A l'Empordà l'entitat animalista "Lola" s'ofereix per treure el gos a qui no pugui fer-ho.



Els veïns del 1r-5a, algú necessita baixar a la farmàcia?

L'Anna i en Joan, a l'Eixample Dret, s'han presentat a la resta del veïnat a través d'un cartell a l'ascensor per proposar optimitzar les sortides al supermercat i la farmàcia, pensant especialment en la gent gran. La Montse, de 81 anys, al tercer, ho ha llegit i s'ha emocionat. El cartell a l'ascensor és la seva major interacció social des de fa dies i l'oferiment per al supermercat, la seva salvació.



La comunitat xinesa, en primera línia de provisió urgent

Tot i que el paper higiènic s'hagi posicionat com el producte més buscat al supermercat, si hi ha dos productes difícils de trobar aquests dies són les màscares i els gels desinfectants. La comunitat xinesa a Sabadell (Vallès Occidental) ha fet una donació a la policia local. Igualment, a Badalona (Barcelonès), una associació xinesa ha donat material a l'ajuntament.



Algú necessita un psicòleg?

Óscar Blázquez, psicopedagog clínic de Barcelona, s'ha ofert, com tants altres professionals, a través de Twitter per ajudar a gestionar l'ansietat i altres trastorns aquests dies. Cada tarda "obre" la seva consulta a Skype. A més, va llançant missatges positius a través de xarxes socials perquè no decaigui l'ànim de la població en general, però sobretot per donar seguiment a les persones que haurien d'estar seguint els seus tractaments d'ansietat i depressió i que s'han vist alterats.



I qui es preocupa pels sense sostre?

Des del Sindicat d'Habitatge de Raval, a Barcelona, Helena Martin ha explicat a Efe la difícil situació que viuen les persones sense llar en aquests dies amb la majoria de menjadors socials i llocs per higiene tancats. Mentre intenten alleujar les necessitats dels sense llar dirigint a llocs alternatius reclamen a l'Ajuntament de Barcelona que posi a la seva disposició els hostals i hotels que ara no estan ocupant turistes.



Que no faltin les donacions de música...

La soprano Begoña Alberdi "aixeca" el teló del seu balcó del carrer París cada dia a les 20.00 hores per oferir una òpera improvisada als seus afortunats veïns de l'Eixample, una iniciativa a la qual s'estan sumant a tot Catalunya músics professionals i amateurs. També els catalans Santi Balmes (Love of Lesbian), Silvia Pérez Cruz o Carlos Sadness han donat concerts a través de les xarxes socials les últimes hores.



...ni les de bon humor

Óscar Sáenz, còmic i organitzador de diversos dels micros oberts de comèdia més importants de Barcelona, ha decidit que l'humor no podia parar pel confinament i ha decidit entretenir gratuïtament totes les nits a qui decideixi passar-se pel seu compte d'Instagram @soyoscarsaenz. "En el món real no puc tenir un 'Late night', però en aquest món apocalíptic sí", diu entre rialles.

I mentre, els nens confinats a casa pengen de les seves finestres i balcons dibuixos de l'arc de Sant Martí amb el lema "Tot anirà bé".

Doncs això, tot anirà bé.