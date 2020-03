Detecten una onada d'enverinaments de gats a dos barris d'Olot

Una onada d'enverinaments de gats afecta Olot des de fa uns dies. Almenys cinc gats han mort enverinats els últims dies als barris de Sant Pere Màrtir i la zona del cementiri. A Sant Pere Màrtir, diumenge, van trobar un gat amb símptomes d'enverinament i el servei de recollida d'animals el va traslladar a una clínica veterinària.

La presidenta de l'entitat responsable de l'esterilització de gats a la Garrotxa, Progat Garrotxa, Noemí Amorós, ha explicat que per tal d'investigar si un gat ha mort d'enverinament han d'aparèixer almenys dos gats amb els mateixos indicis.

Així, el gat que va aparèixer mort prop d'uns contenidors al barri del Morrot diumenge passat no ha estat investigat com a mort per enverinament. Durant el cap de setmana dos gats van aparèixer morts a la zona del cementiri i tres al barri de Sant Pere Màrtir, un d'aquests duia un collar i es té constància que era un gat domèstic que sortia amb una certa llibertat de la casa on vivia.

Noemí Amorós ha desvinculat les morts de l'epidèmia del coronavirus. Ha argumentat que abans de començar la crisi ja van aparèixer gats morts a la zona del cementiri i se sabia que hi ha gent que els enverina per evitar les molèsties de les colònies de gats en augment constant.

Davant de tantes morts per enverinament l'entitat Progat ha avisat la Policia Municipal, que ha començat una investigació. També han posat cartells a les zones on han trobat els animals perquè els autors se sentin vigilats.

Segons ha explicat Noemí Amorós, enverinar un gat és difícil perquè són animals que tenen un olfacte molt poderós. Ha valorat la possibilitat que els autors facin servir menjar provinent de llaunes, el qual desprèn una olor molt forta. En el menjar de llauna hi barregen verí que pot ser de les rates o d'eliminar els caragols dels horts.

Es tracta de productes de venda lliure a les drogueries i les botigues de venda de productes agrícoles. En tot cas, encara no han detectat el verí que han fet servir per matar els últims gats.

Noemí Amorós ha explicat que els enverinaments de gats són la part més evident del problema de la superpoblació de gats que pateix Olot. Ha explicat que en els últims temps els abandonaments han provocat un augment de la població de les colònies de gats.

Davant d'aquesta situació, la setmana passada l'entitat Progat Garrotxa va organitzar una reunió amb l'alcalde, Josep Berga, una representant dels Mossos d'Esquadra i els responsables d'una clínica veterinària i d'una botiga especialitzada en animals domèstics.