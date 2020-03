Un assaig clínic fet a Europa avalua quatre possibles tractaments

Un assaig clínic europeu destinat a analitzar quatre tractaments experimentals contra el Covid-19 va ser llançat ahir coordinat per França i posat en marxa amb la intenció de completar les dades que aporti l'assaig internacional de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). L'Institut Nacional de la Salut i de la Investigació Mèdica de França (Inserm) està al capdavant d'aquest projecte, batejat Discovery i que preveu incloure 3.200 pacients, dels quals almenys 800 seran francesos.

Infectats d'Espanya, Alemanya, Regne Unit, Bèlgica, Països Baixos, Luxemburg i «potser» d'altres països formaran part del grup sobre el qual es realitzaran les proves. L'objectiu és provar l'eficàcia i la seguretat de quatre estratègies terapèutiques experimentals que podrien donar resultat contra el coronavirus, tenint en compte la informació científica disponible de moment.

L'estudi ha pres com a base dades sobre els coronavirus SARS i MERS i les primeres publicacions procedents de la Xina d'aquest últim SARS-CoV2, origen de l'actual pandèmia, per elaborar la llista de molècules antivirals que es provarà. Aquest llistat inclou el remdesivir, dissenyat en el seu moment per al VIH i que es va usar per a l'Ebola; el lopinavir combinat amb ritonavir, comunament utilitzats també per a portadors de VIH; i la hidroxicloroquina, a la qual es recorre habitualment per prevenir la malària.



Tractament esperançador

Paral·lelament, d'entre els diferents tractaments potencials contra el coronavirus, n'hi ha un que ha despertat l'interès de les autoritats franceses: la cloroquina, un antipalúdic que ha obtingut resultats prometedors a la ciutat de Marsella, al sud-est de país. L'especialista en malalties infeccioses Didier Raoult l'ha provat en vint pacients i en el 75% dels casos la càrrega viral dels quals va ser negativa després de sis dies. Raoult va assenyalar al diari La Provence que en el 25% restant no es va detectar una agreujament de la situació.

D'altra banda, el coronavirus segueix colpejant Itàlia, que ahir va comptabilitzar 5.476 morts, 651 més a les últimes 24 hores, i la xifra de malalts actuals és de 46.638, és a dir, 3.957 més en un dia, unes xifres inferiors a l'augment de dissabte i que les autoritats del país esperen seguir reduint.

Dissabte Itàlia va registrar 793 morts més que divendres i 4.821 nous infectats. Per això el cap de Protecció Civil, Angelo Borrelli, va assenyalar que les xifres d'ahir són una mica millors i va confiar que segueixin sent-ho en els propers dies, perquè significarà que el país ha aconseguit arribar al pic de transmissions.



Crida a no abaixar la guàrdia

«Els numeros són menors en comparació amb els de dissabte. Esperem que aquests números puguin ser confirmats en els propers dies. Però no hem d'abaixar la guàrdia i cal seguir respectant les indicacions i les mesures d'aïllaments», va apuntar. La xifra de persones curades és de 7.024 i la de contagis totals al país des que es va detectar el brot a finals de febrer puja a 59.138 persones.