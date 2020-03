Els cossos d'emergències de Girona homenatgen els sanitaris del Trueta i el Santa Caterina

Una trentena d'efectius de Bombers, Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Policia Municipal de Girona i Policia Local de Sarrià de Ter han homenatjat aquesta a la tarda els sanitaris amb un aplaudiment davant dels hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt. Diversos treballadors dels dos hospitals han sortit al carrer per retornar-los l'aplaudiment, mentre de fons sonaven les sirenes i els cossos cridaven «gràcies!» als sanitaris.

L'homenatge s'ha fet a les cinc de la tarda a les portes del Trueta i el Santa Caterina on els efectius d'emergències gironins han aplaudit la feinada que estan fent els seus treballadors durant la crisi sanitària pel coronavirus que viu el país. Puntualment, la desena de camions, furgonetes, cotxes i motos que portaven tots els cossos han encès les sirenes i les han fet sonar mentre aplaudien als treballadors del Trueta. Per la seva banda, alguns dels professionals han sortit a la porta principal per respondre'ls amb més aplaudiments i agraïments.

Per altra banda, des de les finestres de l'hospital gironí també hi havia pacients i professionals que s'han afegit a la convocatòria. Uns aplaudiments que els efectius dels cossos d'emergències han volgut acompanyar de crist d'agraïment als treballadors sanitaris. Pocs minuts després, s'han acabat i diversos companys han dit «bona feina» als sanitaris.

En paral·lel, diversos efectius dels Bombers i dels Mossos d'Esquadra han ajudat una dona per fer arribar caixes amb material per als sanitaris. Una de les moltes donacions que han rebut avui els hospitals gironins. Per la seva banda, metges i infermeres han agraït també la feina de la policia i bombers aquests dies.

I poc a poc, tots han tornat als seus llocs de feina. Tot i així, els agents han animat a tots els efectius a repetir l'aplaudiment davant del Santa Caterina de Salt. Allà han repetit l'homenatge que habitualment la població els fa a les vuit del vespre sortint als seus balcons i finestres.



Allau de donacions de material sanitari



Aquest dimarts diversos hospitals i centres sanitaris gironins han rebut material de part d'empreses i particulars. Una d'elles és el Grup Ros de Blanes (Selva) que ha entregat 2.000 guants, 1.000 davantals, 4.000 còfies i 4.000 maniguets al CAP de Blanes i al Trueta. El Celler de Can Roca també ha donat diverses caixes de guants de làtex a l'hospital gironí, igual que el restaurant Ginjoler i l'Hotel Carlemany, que també els ha donat material.

En el cas del Santa Caterina, aquest dimarts ha rebut 1.000 mascaretes de la comunitat xinesa i també màscares amb pantalla que han imprès alguns voluntaris amb impressores 3d.