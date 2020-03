Residències d'avis, en alerta màxima pel coronavirus

Les residències per a gent gran s'han convertit en un dels principals punts de concentració de casos de coronavirus i Salut alerta que ja hi ha més de 70 centres d'arreu de Catalunya que es troben en aquesta situació. La pandèmia està causant estralls en alguns centres de la província de Girona ,on també hi ha hagut defuncions. A la residència Santa Maria del Tura d'Olot es confirmaven, ahir, dues morts per covid-19, una de les quals es va certificar a l'hospital de la ciutat. Segons informaven des de la residència, el brot es va manifestar a finals de la setmana passada i tres residents van ser traslladats amb símptomes a l'Hospital Comarcal de la Garrotxa, un dels quals va morir el dilluns passat.

D'altra banda, des del centre afegeixen que en l'última setmana han mort set persones més, totes elles amb símptomes del virus, però només amb un cas confirmat. En un comunicat, el geriàtric apunta que han aplicat mesures de seguretat extraordinàries des de l'inici del brot i destaquen, per exemple, que s'han habilitat dues zones d'aïllament per atendre els residents amb símptomes de patir covid-19; així mateix, la residència ha efectuat les proves necessàries per avaluar eventuals nous casos. A banda dels residents, també hi ha alguns treballadors aïllats a casa –tot i que no ha transcendit la xifra exacta, si estan aïllats per prevenció o són casos positius. En qualsevol cas, des del geriàtric olotí preveuen que els treballadors «es vagin reincorporant de manera gradual». Els responsables asseguren que s'han pres mesures per mantenir un mínim de la plantilla que garanteixi el funcionament de la residència i la bona cura dels avis: «Hem dut a terme gestions per continuar vetllant amb la mateixa calidesa i qualitat als residents».

Una defunció a Palafrugell

En aquest context, el Departament de Salut va confirmar ahir la defunció d'una àvia a la Fundació Palafrugell Gent Gran. Les mateixes fonts expliquen que en aquesta mateixa residència hi hauria set casos més, que presenten símptomes i que estan pendents dels resultats dels tests. En aquest sentit, des de la Generalitat fan saber que entre el personal del centre també hi ha tres casos que han donat positiu i 17 professionals més aïllats, pendents, també, de conèixer els resultats. Preguntades per si la residència pateix manca de material, fonts de Salut ho desmenteixen i argumenten que fa poc van rebre 300 mascaretes i que disposen de vestits de protecció; recorden, també, que el grau de contacte amb els pacients és elevat.

Tot i això, segons va avançar Diari de Girona, diumenge passat s'haurien produït queixes entre el personal per la falta de recursos: mascaretes d'un sol ús que haurien de reutilitzar durant un mes, i una mateixa bata de roba i una mascareta que s'haurien anat passant tots els auxiliars sanitaris durant les visites als contagiats, entre d'altres denúncies. També s'haurien produït queixes per part dels familiars.

Possible brot a Sant Hilari

Quatre persones que viuen a la residència de gent gran de Sant Hilari podrien estar infectades pel coronavirus, tot i que segons ha pogut saber aquest rotatiu hi podria haver una desena de persones aïllades, amb els mateixos símptomes i sota la sospita d'estar infectats. Pel que fa al possible brot, l'Ajuntament ha confirmat que el dissabte 22 de març una persona va mostrar símptomes de febre i tos. El mateix dia, van detectar dues persones més que presentaven un quadre de tos i expectoració i una tercera amb només tos. Des de l'Ajuntament afirmen que d'aquests quatre casos només el primer tenia febre.

Segons apunta el consistori, la direcció del centre va aïllar immediatament els quatre possibles infectats en una zona apartada de la resta de companys, va alertar als serveis mèdics de la residència per visitar i donar «el tractament adequat en cada cas», i finalment van procedir a alertar ae servei d'epidemiologia del Departament de Salut de la Generalitat, que va fer les proves el dia 24 i encara no ha comunicat el resultat.

L'Ajuntament ha confirmat que s'han practicat desinfeccions i neteges en diverses àrees comunes, així com a les habitacions dels aïllats. Fonts consultades també han explicat que per prevenir contagis fins i tot s'estaria instant el personal a deixar i rentar la roba de treball al geriàtric per tal que aquest s'encarregui de fer la pertinent desinfecció. Les mateixes fonts apunten que davant del previsible augment de persones que presenten símptomes, els responsables del centre i l'Ajuntament estudien confinar els possibles infectats a un espai alternatiu, per preservar del contagi la resta de residents del centre.

La residència, pública i ubicada al passeig 14 d'Abril, és gestionada pel consorci Sumar. Amb seu a Girona, aquesta entitat gestiona cinc centres residencials per a la tercera edat, una unitat de convivència especialitzada, dos centres de dia, 14 centres de serveis d'atenció integral així com serveis d'atenció domiciliària en diversos municipis de Catalunya. L'empresa busca personal d'atenció directa per a diversos centres, entre els quals el de Sant Hilari i el de Ribes de Freser.

