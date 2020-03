Girona registra deu morts més i ja frega el miler de contagis

Segons va informar el Departament de Salut, ahir van perdre la vida deu persones per covid-19 i el nombre de víctimes ja ascendeix a 56, totes amb patologies prèvies. Una d'elles es va registrar a l'hospital d'Olot –elevant a cinc el nombre de víctimes. Es desconeix la procedència de la resta.

Quant a nous casos confirmats, ahir n'hi va haver 50, vuit més que dijous, i la xifra total ja frega el miler amb 969 afectats. D'aquests, 81 estan greus –tretze més que dijous– i 348 són professionals sanitaris –onze més. El registre de casos nous d'ahir torna a seguir la dinàmica de la setmana passada, igual que dijous, quan se'n van registrar 42. De moment, les xifres estan molt allunyades de la primera meitat de la setmana, quan se n'havien registrat més de 150 diaris.

A l'hospital d'Olot fins ahir hi havia dinou pacients ingressats per coronavirus –dos més que dijous– i trenta professionals del centre afectats –els mateixos. De moment, sis persones d'avançada edat i amb patologies prèvies han mort per coronavirus a la comarca. Cinc a l'hospital i una a la residència del Tura.

La Fundació Salut Empordà va donar dues altes a pacents ingressats per la malaltia i ja en sumen sis. El recompte de positius de covid-19 registrats en els centres de la Fundació (l'hospital de Figueres, el centre sociosanitari Bernat Jaume i l'ABS de l'Escala) ja registra 34 casos, disset dels quals són pacients i deu, professionals sanitaris.

L'hospital de Palamós ja ha detectat 76 casos amb coronavirus. Hi ha setze pacients ingressats a l'hospital de Palamós amb el covid-19 i setze més esperen els resultats. Hi ha 30 professionals sanitaris amb coronavirus –dos dels quals estan ingressats a Palamós– i 65 d'aïllats. També hi ha dos pacients positius al centre Palafrugell Gent Gran.

Quant a l'hospital de Blanes, ahir hi va haver quatre nous casos i actualment hi ha 33 persones ingressades amb el covid-19. Es va donar l'alta a un pacient i se'n van traslladar tres a un altre hospital.

Finalment, l'hospital de Campdevànol té 26 casos, per primer cop no en registra de nous respecte al dia anterior. Hi ha un pacient greu pendent de trasllat.