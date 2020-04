Els cossos policials segueixen aixecant actes i intensifiquen els controls per la Setmana Santa

La Setmana Santa s'acosta i els cossos policials preveuen una intensificació dels controls per evitar desplaçaments cap a zones turístiques i segones residències.



Aquest diumenge és Diumenge de Rams i si no hi hagués la crisi sanitària, segurament, poblacions de la Costa Brava, l'interior i el Pirineu estarien ben plenes de gent que hi té casa o s'hi desplaça per passar-hi uns dies.



Alguns municipis, com informa Diari de Girona avui, s'han trobat amb gent de segones residències que ha entrat als municipis de nit i ha evitat els controls, que s'intensifiquen els cap de setmana.



A Cadaqués avui ja s'ha informat que es torna a blindar l'entrada del municipi com ha realitzat els darrers caps de setmana des que hi ha l'estat d'alarma en vigor.





? ATENCIÓ - INFORMACIÓ D'INTERÈS | Cadaqués blinda de nou l'entrada a les persones amb segona residència al nostre municipi



???????? La Policia Municipal reforça i amplia el dispositiu de control a l'entrada del€ https://t.co/3pqfqF9aST — Ajuntament de Cadaqués (@AjCadaques) April 3, 2020

L'però els caps de setmana en alguns punts de la província ja s'ha notat que s'incrementen.Les dades mostren que encara hi ha algunes persones que no se saben estar a casa i en surten per fer activitat no autoritzades.En total van realitzar 681 identificacions de persones i van controlar 472 vehicles.Fent una mica de, hi ha policies locals de la zona que han facilitat les dades fins ahir i mostren que els últims dies han anat de baixa. Amb tot però, en poc més de dues setmanes, hi ha municipis que apliquen la mà dura contra els ciutadans que surten al carrer i per tant, podem propagar el coronavirus.la Policia Local utilitza drons i el patrullatge per evitar conductes que trenquin l'estat d'alarma, s'han aixecat 426 actes. S'han realitzat tres detencions i també han hagut d'imposar 18 sancions a persones per desobeir els policies, per exemple, per contestar malament a un agent quan li pregunta on anava., des de l'inici de l'estat d'alarma, la Policia Local han denunciat a 29 persones i a 29 vehicles. S'han realitzat dues detencions i 180 controls. Cal destacar que es va detenir un home que per tercer cop desobeïa el confinament., el cos policial ha actuat en la mateixa línia que el de Palamós. En total, s'han imposat 38 denúncies.també és un punt on s'han trobat amb gent que intenta utilitzar la picaresca per saltar-se el confinament. Aquí, la Policia Local ja ha aixecat 138 denúncies. També es va detenir un reincident fa pocs dies perquè no parava de sortir al carrer i a més, envaïa l'espai vital de la gent i s'hi acostava generant problemes., s'han aixecat ja 17 actes contra persones. També es van realitzar tres detencions la setmana passada, d'uns joves que havien anat a jugar golf., la Policia Local ja ha imposat 50 multes. En l'última setmana, una quinzena. Fa pocs dies també es va detenir un home que s'havia saltat un control dels Mossos en ple confinament., la situació segueix més o menys com a la resta de la província. Ja porten aixecades 30 actes i no s'ha hagut de fer cap detenció.Mentre que ala Policia Local ha hagut de fer tancar un local i des de l'inici del confinament ha sancionat a 27 persones., la Guàrdia Urbana segueix realitzant controls per verificar el compliment de l'estat d'alarma. Ja porta 558 sancions i un total de 8 detinguts. Un d'ells es va realitzar ahir, així com 29 actes.