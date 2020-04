El coronavirus altera la venta de tortells de rams

La crisi del coronavirus i l'estat d'alarma ha deixat un diumenge de rams atípic: les esglésies i espais on se celebrava la benedicció de palmes i palmons han quedat buits, i les pastisseries han vist com les vendes de tortells de rams quedaven reduïdes.

A la majoria d'establiments que han obert, la producció de tortells s'ha reduït. El forn Montserrat de Girona, ha produït una tercera part dels tortells que havia fet l'any passat. «Hem venut menys que l'any passat, però ja hi comptàvem» explicava Pere Pujolràs, propietari del forn. Tot i això, han complert les expectatives, i poc després de les 12 del migdia, gairebé ho havien venut tot. La mateixa situació han viscut a la pastisseria La Vienesa, de Sant Feliu de Guíxols, on han esgotat les existències de tortells. «Esperàvem un diumenge de rams magre, però ens ha sorprès, ja que ens han faltat tortells» explicava el propietari i pastisser de l'establiment, Toni Viñas.

A Figueres, per exemple, les pastisseries que han obert no han notat tanta diferència, ja que a la capital alt empordanesa no és tradició regalar el tortell de rams, i en tenen pocs, només per la poca gent de fora que en vulgui un.

Tot i la bona resposta de la gent amb els tortells, els pastissers coincidien en el fet que era un diumenge de rams atípic, i que les vendes no es podien comparar amb les de l'any passat, «potser hem fet un 20% del que es va fer l'any passat» explicava Viñas, ja que la venda s'ha limitat «només a tortells, res més». Al forn Montserrat calculen que aquest any s'ha fet un 30% del que es va fer l'any passat, uns percentatges que evidencien que l'estat d'alarma ha alterat la normalitat del diumenge de rams.

L'estat d'alarma ha obligat a canviar no només el nombre de tortells realitzats, sinó també les mides. A la pastisseria Tornés de Girona han fet tortells de mides més petites, pel fet que «les famílies no es poden reunir totes, falten els avis i els padrins» relatava Anna Tornés, copropietària de la pastisseria. Una tònica que s'ha reproduït a totes les pastisseries consultades, on les mides de tortells de 8 o més persones no s'han fet, pensant en l'impossibilitat de reunir a tota la família, com sol ser tradició un dia com avui. «La gent intenta que el dia sigui el més normal possible, especialment pels nens», explicaven des de la pastisseria Tornés, on a més de dolços venen pa i menjar preparat.