«Els escenaris més adversos són cada cop més probables»

El president de CaixaBank, Jordi Gual, va assegurar ahir que a mesura que es coneixen les dades econòmiques derivades de l'impacte de la covid-19 «guanyen plausibilitat» els escenaris «més adversos», que apunten a una caiguda del PIB de dos dígits aquest any i una recuperació més lenta del que seria desitjable. A la junta d'accionistes de l'entitat, que a causa de la pandèmia es va celebrar de forma telemàtica, Gual va dir que les dades econòmiques mostren que «estem davant d'un xoc d'enorme magnitud» i que hi ha «molta incertesa», de manera que és «molt difícil» quantificar quant pot caure el PIB. «En el millor dels casos, tant a Espanya com a Portugal estaríem davant descensos de l'activitat molt superiors als dels pitjors anys de la gran recessió», va declarar.

En la seva opinió, a mesura que passen les setmanes i es coneixen noves dades d'activitat i atur, guanya pes la possibilitat que s'acabin produint els pitjors escenaris previstos, la qual cosa suposaria una caiguda del PIB superior al 10% el 2020 i una recuperació «més lenta del que tots desitjaríem l'any que ve».

La recuperació econòmica, va explicar Gual, dependrà del grau d'èxit en la contenció de virus, en la capacitat per evitar possibles rebrots i de si s'accedeix aviat a una vacuna o teràpies efectives. «També dependrà de l'efectivitat de les polítiques econòmiques que s'han començat a desplegar per fer front a aquest desafiament», va apuntar. El dirigent de l'entitat financera va recordar, en aquest sentit, que a Espanya s'ha dotat de més recursos la sanitat i s'han introduït polítiques per mitigar el xoc en les famílies i les empreses, amb l'objectiu de sostenir els ingressos, aportar liquiditat i evitar la destrucció definitiva d'ocupació i teixit productiu. Les mesures implementades fins ara, va dir ahir Jordi Gual, «van en la bona direcció».