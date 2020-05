Un espectacular incendi consumeix una nau de reciclatge a Sarrià de Ter

Un aparatós incendi, ahir al vespre, va concentrar més de trenta dotacions de bombers a la nau de 2.500 m2 de l'empresa Recuperacions Auladell, a l'avinguda de França de Sarrià de Ter, a la part denominada Sarrià de Dalt. El sinistre va provocar una alta i densa columna de fum visible al Gironès i comarques veïnes..

Els bombers van rebre l'alarma a dos quarts de vuit del vespre. En poca estona, dotze dotacions de bombers van estacionar al llarg de l'avinguda que és l'accés a Girona per l'N-2.

Els bombers es van trobar amb flames molt intenses que cremaven el material de dins de la nau. Hi havia paper, plàstics i metall. D'immediat, van procedir a desallotjar els veïns més propers a l'incendi, van comprovar que no hi havia ferits i van buscar llocs on poder combatre el foc que consumia el material i que en un moment va fer cedir dos murs.

El foc també va afectar un camió i una màquina excavadora. Els esforços es concentraven a evitar que el foc arribés a un dipòsit i als edificis habitats de la part de darrere. A les vuit del vespre, la carretera estava tallada al Trueta i des d'allà només es podia arribar a peu a Sarrià.

El fum s'escampava pel poble de tal manera que l'alcalde va fer una crida als veïns a través del seu compte de Twitter i de Ràdio Sarrià perquè continava consumint tot el que trobava. Al voltant de les nou del vespre part del sostre de la nau havia cedit i les companyies desconectaven les línies elèctriques, cosa que va provocar talls de llum al poble.

El foc es va escampar fins a l'extrem que els Mossos d'Esquadra van haver de tallar carrers, l'alcalde va fer una crida perquè els veïns no anessin als habitatges més propers al foc. Els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil van desallotjar un bloc de pisos del carrer Gelida. A 1/4 d'onze de la nit, la part posterior de la nau havia quedat consumida. Més tard van poder controlar el perímetre de l'incendi.