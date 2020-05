Una quarta part dels nous casos d'Espanya són de Catalunya

Espanya va registrar 48 morts per coronavirus, vuit menys que divendres (56) i 361 nous positius confirmats per PCR, 85 menys (344). Aquestes són les dades fetes públiques pel Ministeri de Sanitat, que assenyalen que hi pot haver desajustos respecte a les anteriors perquè les comunitats estan «depurant» les seves dades. Així, en comparació amb les dades de divendres hi va haver 466 nous contagis i 50 morts. Pel que fa a Catalunya, va registrar 92 positius i 7 defuncions. Ahir, hi va haver 125 noves hospitalitzacions, dos més que divendres i tretze ingressos a l'UCI, set menys que divendres.

En total, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 28.678 morts per la COVID-19 i 235.290 positius confirmats.

Madrid i Andalusia són les comunitats que van concentrar més defuncions (12 cadascun), seguides de Catalunya i el País Basc, amb 7 cadascun.

Pel que fa a positius, Catalunya en va notificar pràcticament una quarta part del total (92). És la comunitat amb més contagis, seguida de Madrid (68), Castella i Lleó (63) i el País Valencià (30). Hi ha onze comunitats que tenien entre 0 i 10 casos. Pel que fa a les hospitalitzacions la majoria es concentren a Madrid (59) i a Castella-la Manxa (21). Ahir hi va haver tretze entrades a UCIs set corresponen a Madrid.

Segons el govern espanyol, Espanya és el tercer país d'Europa amb més casos confirmats, per darrere de Rússia (335.882) i el Regne Unit (254.195). L'increment de casos diaris a l'Estat és del 0,15%.

Fiabilitat de Salut

El director general de Professionals de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, va defensar la fiabilitat de les dades de contagis i morts que faciliten, va negar que hi hagi cap rebrot a Catalunya i va titllar de «sorprenents» les afirmacions que va fer divendres Fernando Simón.

En una entrevista a TV3, Ramentol va reconèixer que les dades que facilita Catalunya al Ministeri «s'han anat enriquint, però són recopilades cada dia i reflecteixen la realitat de Catalunya», on va assegurar que no han detectat cap rebrot de COVID. Ramentol va admetre que «quan hem detectat errors els hem rectificat, però la gestió de dades és absolutament transparent i reflecteix la realitat».

Tot i això va admetre: «marge de millora sempre n'hi ha, som els primers a dir-ho, i quan hem vist que podíem millorar ho hem fet, el que passa és que a vegades ens ha costat explicar-ho o fer-ho entendre».

«Aquest no és el marc de les converses que tenim amb el Ministeri i esperem que aviat deixin aquestes insinuacions i tornem a on érem», va concloure Ramentol.