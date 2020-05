Diversos sanitaris se senten «maltractats» després que Salut no allargui les seves estades en hotels

Diversos sanitaris que estan a l'Hotel Europa de Girona se senten "abandonats" i maltractats" pel CatSalut després que aquest hagi decidit finalitzar l'estada aquest diumenge 31 de maig. Els residents en aquest allotjament habilitat pel Departament per tal d'estalviar-se contagis han lamentat que alguns hagin rebut la notificació i d'altres no sobre la seva sortida forçosa aquest mateix diumenge. Des del Servei Català de la Salut a Girona han recordat que la decisió s'ha pres a nivell de tot Catalunya i que s'ha fet perquè cada vegada hi ha menys ingressats per la covid-19 i, per tant, menys risc i probabilitats de contagis.

Aquest diumenge Salut tancarà tots els hotels per a sanitaris que té oberts a Catalunya. Un d'ells és l'Hotel Europa, a la ciutat de Girona, on actualment encara hi ha una vintena de persones que s'hi allotgen. Alguns dels sanitaris se senten "maltractats i abandonats" pel Servei Català de la Salut (CatSalut) després de la seva decisió de tancar els hotels. Afirmen que la decisió ha arribat per via del director de l'hotel que no pas per part dels seus superiors. De fet, aquest dilluns encara hi havia treballadors que no sabien que el diumenge es tancaria l'hotel.

Un d'ells és l'Ivan Palmerola, que treballa com a tècnic d'ambulàncies en el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Ell va decidir anar a l'Hotel Europa perquè viu amb la seva àvia i li feia por contagiar-la. Ara, no sap què fer. "I si torno a casa un dia i li passo la covid-19?", es pregunta el sanitari. Palmerola ha assegurat que si haguessin d'ingressar la seva àvia per culpa seva "és una cosa que me'n penediré tota la vida".

Com ell, hi ha diverses persones que no saben què fer. De moment ja han negociat amb l'hotel poder-se quedar uns dies més a un preu econòmic, però Palmerola ha recordat que "una nit d'hotel és molt cara i amb el que cobrem no ens ho podem permetre". Per això es troben que no hi ha gaires alternatives. Ara mateix estan en converses amb alguns ajuntaments perquè els hi deixin algun local o casa de colònies per seguir vivint. També s'han plantejat llogar un pis per un temps, però "a una setmana vista és molt difícil".

Tot i així mantenen l'esperança que el Departament canviï d'opinió i els deixi quedar als hotels "fins que s'acabi l'estat d'alarma". En Carlos Perales també és tècnic d'ambulàncies i ha explicat que cada dia entra "a les cases de la gent" i mai saben si les persones que hauran d'atendre tindran la malaltia o no. A més, Perales també es queixa que l'empresa no els dona els equips de protecció suficients. També ha denunciat que Transports Sanitaris de Catalunya (TSC) no els ha fet els tests corresponents. "No sabem si tenim el coronavirus o ja l'hem passat", ha lamentat el tècnic.

El CatSalut respon que cal tendir a la normalitat

Segons ha confirmat el CatSalut Girona a l'ACN, la decisió de tancar els hotels es va prendre el passat divendres en el consell executiu. De tota manera, l'entitat ha recordat que és una decisió que afecta a tot el territori català i no només a Girona.

Des de Servei Català de la Salut han recordat que el nombre d'hospitalitzats per coronavirus cada dia és menor i per tant, també es redueix el risc i la probabilitat que els professionals es contagiïn de covid-19. A més, han recordat que en plena desescalada cal tendir a la normalitat.

Un exemple d'aquesta normalitat és la recuperació de l'activitat assistencial als centres d'atenció primària o les consultes externes dels hospitals gironins. Ara, el tancament dels hotels per a sanitaris també formaran part d'aquesta tornada a la normalitat.