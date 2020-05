El Govern espanyol es planteja demanar una última pròrroga fins a finals de juny

El Govern es planteja sol·licitar autorització al Congrés dels Diputats per establir una sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma que cobreixi tot el procés pendent de desescalada i que s'estendria fins als «últims dies de juny».

Així ho va anunciar ahir la vicepresidenta primera de l'executiu, Carmen Calvo, en la compareixença davant la Comissió de la Reconstrucció de la cambra baixa, que busca arribar a pactes d'Estat que afavoreixin la reactivació econòmica i social de país un cop superada la pandèmia.

«El nostre país aviat sortirà de l'estat d'alarma. El Govern en aquest moment es planteja, si hi ha majoria suficient per fer-ho, una última pròrroga de l'estat d'alarma que ens permeti acabar el que hem anomenat desescalada, cobrir l'última fase de les quatre establertes d'acord amb els criteris dels experts per poder anar sortint d'una situació que ha tingut punts àlgids importants», va explicar.

L'última pròrroga de l'alarma aprovada pel Congrés dels Diputats s'estén fins al 7 de juny. L'Executiu va intentar ja llavors que aquesta cinquena ampliació de l'alarma cobrís tota la desescalada, però va acceptar limitar-la a 15 dies a petició de Ciutadans, el suport es feia imprescindible per a superar la votació.

Perquè es compleixi la previsió que a finals de juny tots els territoris hagin conclòs la desescalada caldria que les zones que van més endarrerides com la Comunitat de Madrid, Barcelona i la seva àrea metropolitana i la major part de Castella i Lleó, amb les capitals de província incloses, avancessin més ràpid del previst, saltant-se en algun moment els 14 dies inicialment previstos entre fase i fase, perquè en cas contrari no conclourien la desescalada fins als primers dies de juliol.

Unitat davant la UE

En la seva primera intervenció davant la Comissió, la vicepresidenta ha expressat la seva confiança en que d'aquesta Comissió de la Reconstrucció surti una posició única, «monolítica» d'Espanya davant la negociació iniciada a la UE sobre les ajudes que es donaran als països més afectats per la pandèmia i que, segons el parer de el Govern espanyol, haurien de prendre la forma de transferències i no de préstecs.

Calvo ha posat en valor que el Govern està decidit a gestionar aquesta crisi de manera «radicalment» diferent de l'anterior i ha advertit que el país «va a endeutar-se» per poder fer front als desafiaments que deixarà la pandèmia com a conseqüència de la paralització de l'activitat econòmica. També ha fet una crida als partits perquè aprofitin aquesta comissió de recent creació per assajar una nova forma de fer política.