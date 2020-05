Minuts de silenci i homenatges per les víctimes del coronavirus

Diversos ajuntaments gironins han volgut recordar en un minut de silenci simbòlic totes les víctimes generades arran de la pandèmia del coronavirus que fins aquest dimecres ja s'havia endut 766 persones. A la capital gironina ahir es van fer tres actes institucionals a l'Ajuntament, la Subdelegació del Govern espanyol i a la Delegació de la Generalitat de Catalunya.

La plaça del Vi va acollir a les dotze del migdia l'homenatge de l'ajuntament gironí, on les banderes voleien a mig pal. Davant la porta s'hi va concentrar l'alcaldessa Marta Madrenas i els portaveus dels grups municipals amb representació al consistori (Cs, ERC, PSC, Guanyem i JxCat) i el Defensor de la Ciutadania, Ramon Llorente.

Els grups polítics que formen el consistori gironí ja van acordar abaixar les banderes a mig pal des del 29 d'abril, per acompanyar en el dol les persones que han patit pèrdues de familiars o amics durant l'episodi del coronavirus. La concentració es va efectuar respectant la distància pertinent i amb mascareta.

Des del consistori s'ha informat prèviament a la ciutadania que, en cas que es volgués afegir en aquest minut de record a les víctimes, ho fes des del seu lloc de treball o des de casa, per evitar agrupacions de persones.

A la Delegació gironina de la Generalitat també es va fer un minut de silenci, que va comptar amb el delegat Pere Vila i els directors dels serveis territorials. Les distàncies de seguretat també han obligat a esponjar els assistents a l'acte i per això s'han distribuït en les escales que hi ha a la façana de la seu gironina del Govern.

A la Subdelegació de l'Estat a Girona també s'ha guardat un minut de silenci per recordar les víctimes de la pandèmia. El subdelegat, Albert Bramon, ha liderat l'acte de record en què hi ha participat una quinzena de persones davant de la seu del govern espanyol a Girona. La Subdelegació ha fet l'acte de record a la banda de Jaume I i davant de les banderes a mig pal, en senyal de dol.

Fora de la capital gironina, també s'han produït homenatges a municipis com Roses, Castelló d'Empúries, i Banyoles.

Ajuntaments com el de Pals i el de Cornellà del Terri han decidit penjar la bandera municipal amb un crespó negre al balcó de l'Ajuntament per expressar el condol per les víctimes. A Caldes de Malavella totes les banderes de l'ajuntament onejaran a mig mal durant els deu dies de dol oficial. En el cas de Figueres, l'Ajuntament va anunciar que avui es farà un minut de silenci davant el consistori a les dotze del migdia.

El Parlament català també va fer un minut de silenci ahir encapçalat pel president de la Generalitat, Quim Torra acompanyat del president de la cambra, Roger Torrent i de representants de tots els grups parlamentaris.

