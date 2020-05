Protesta dels sanitaris a tot Catalunya per reclamar més inversió del Govern en Sanitat

La plataforma Sanitàries en Lluita creada arran de la pandèmia del coronavirus va organitzar per ahir una jornada de concentracions a diversos centres sanitaris de tot Catalunya per reclamar més inversió del Govern en sanitat, així com per recuperar el 5% de salari que es va retallar al sector el 2010. L'hospital Santa Caterina de Salt va ser un dels dos centres gironins, juntament amb el sociosanitari Palafrugell Gent Gran, que va comptar amb una concentració davant de l'hospital a quarts de tres de la tarda. L'aturada, a la qual s'hi van sumar desenes de treballadors, va consistir en la lectura del manifest de la plataforma, que entre els seus objectius hi ha el de crear una taula de negociació amb la Consellera de Salut, Alba Vergés, l'obtenció d'Equips de Protecció Individual (EPI) «en condicions» i el cobrament íntegre de la paga per objectius en un pagament anual fix.

Alguns dels concentrats van exhibir pancartes on s'hi podia llegir «Retallar en sanitat mata» i «Els aplaudiments animen però no paguen les hipoteques». L'objectiu de la plataforma és mantenir les concentracions cada dimecres i que s'hi adhereixin més centres.