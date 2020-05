El sector turístic gironí preveu un "juliol complicat" a causa de les "incerteses" en la mobilitat

Els empresaris turístics de la demarcació de Girona preveuen un "juliol complicat" a nivell d'ocupacions, ja que encara hi ha moltes "incerteses" que fan tirar enrere als turistes estrangers a l'hora de reservar.

El president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antoni Escudero, ha explicat en un webinar organitzat per la Taula Gironina de Turisme que en els últims dies s'ha produït "moltes entrades als portals per mirar disponibilitat" d'hotels, però cap d'elles acaba amb una reserva. Per la seva banda, el sector del turisme actiu és el que compta amb unes millors previsions, però tot i així els empresaris calculen que tancaran el 2020 amb un 50% menys de facturació.

Tot i avançar en les fases del desconfinament, el sector turístic gironí segueix sense poder preveure amb claredat la temporada d'estiu que hauria de començar aquest mes de juny. Els empresaris remarquen que la majoria de turisme nacional farà les vacances a l'agost i això els genera la incertesa de saber qui omplirà les habitacions durant el mes de juny i de juliol, que habitualment ho feia el mercat internacional.



Obertura de fronteres, l'1 de juliol

La secretària d'Estat de Turisme, Isabel María Oliver, ha remarcat l'obertura de les fronteres a partir de l'1 de juliol aquest dijous en un seminari digital organitzat per la Taula Gironina de Turisme. Tot i així, encara hi ha "moltes incerteses sobre la taula", tal com ha detallat el vicepresident tercer de la Cambra de Comerç de Girona, Enric Dotras. A més, Dotras ha retret a la secretària que no hagués donat "les respostes" a tots els dubtes que encara hi ha sobre la mobilitat per aquest estiu.

Aquestes "incerteses" també les tenen els possibles visitants, que en els últims dies ja s'han començat a interessar per la Costa Brava. El president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antoni Escudero, ha assegurat que s'han registrat "moltes entrades en els portals de reserves" dels establiments gironins, però malgrat interessar-se per la disponibilitat, es produeixen "molt poques reserves".

Dins del sector del càmping, aquesta situació encara és pitjor ja que, més enllà de l'interès que hi hagi, cada dia tenen "moltes i moltes anul·lacions". Es tracta de reserves de clients anglesos, sobretot, que ja veuen que el juliol no podran anar fins als càmpings gironins. Per això, el president de l'Associació de Càmpings de les comarques gironines, Miquel Gotanegra, ha avançat que els espera "un juliol complicat". En aquesta línia, Gotanegra ha recordat que tenen molta oferta turística i per això necessiten el visitant internacional per cobrir totes les places. "El turisme nacional no és suficient", ha afegit el president.

En una situació similar hi ha els apartaments turístics de la demarcació. El president de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA). Lluís Parera, ha detallat que no són capaços de fer cap previsió pel mes de juliol. Parera sí que ha insistit en què cal garantir la "lliure circulació a l'espai Schengen". Sobre el mes d'agost, el president de l'ATA s'ha mostrat més optimista i preveu una caiguda d'entre el 10 i el 15% en l'ocupació respecte l'any passat. Lluís Parera ha detallat que l'agost és el més per excel·lència de les vacances dels espanyols i això fa que els garanteixin unes ocupacions altes.



El turisme actiu, dels millors sectors

Per la seva banda, les empreses de turisme actiu s'han reafirmat com el sector en millors condicions actualment de tot el sector turístic. "Som els bornis en un món de cecs", ha afirmat el representant del sector gironí, Marc Casadellà. De tota manera, preveuen una caiguda del 50% en la facturació al llarg del 2020. A més, Casadellà ha assegurat que ja hi ha empreses que han tancat i d'altres destinades a activitats per a empreses que no obriran fins l'any vinent.

La secretària d'Estat de Turisme ha apostat per aquest sector empresarial. Isabel María Oliver ha recordat que el fet que siguin "activitats a l'aire lliure i en un entorn natural" ajudarà que la gent s'hi senti segura i no tingui por a possibles contagis.



"Moment clau" per millorar la destinació

El president de l'Associació de Càmpings de les comarques gironines, Miquel Gotanegra, ha aprofitat el seminari de la Taula Gironina de Turisme per demanar a les administracions públiques que vagin de la mà del sector privat. Per a Gotanegra, aquest és un "moment clau per treballar junts", ja que caldrà aprofitar tots els recursos disponibles.

A més, Gotanegra ha demanat que després de la temporada d'estiu es faci una anàlisi de com està la destinació de la Costa Brava. "Hi ha moltes coses per resoldre", ha afirmat el president de l'Associació de Càmpings. Gotanegra ha posat d'exemple el mal estat d'alguns camins de ronda o la falta de manteniment de diverses platges. Inversions que han de fet administracions locals i estatals, però que "cal revisar". Pel president és clau que "la destinació sigui impecable".