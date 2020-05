Falsifica permisos per fer volar un dron sobre Girona i el descobreixen

Un operador professional de drons ha estat investigat per falsificar presumptament la documentació amb la qual va sol·licitar permís per sobrevolar la ciutat de Girona i que justificava la petició en un suposat encàrrec d'un cos policial. Segons van informar ahir els Mossos, la reclamació es va realitzar l'abril passat i, a més de la capital gironina, incloïa altres llocs de la província com l'espai aeri controlat de l'aeroport de la Costa Brava a Vilobí d'Onyar i diferents aglomeracions d'edificis i de persones a l'aire lliure.

Davant la sospita d'informació falsa i que cap cos policial havia sol·licitat aquesta actuació extraordinària, es va iniciar la investigació. Finalment, els Mossos van poder confirmar que cap cos policial va realitzar l'encàrrec, de manera que es va prohibir el vol i es va prendre declaració a l'operador per traslladar les diligències al jutjat de Girona. L'home ha quedat investigat.