L'hospital d'Olot ajuda els pacients ingressats i els treballadors a deixar de fumar

L'hospital d'Olot ajuda els pacients que estan ingressats a deixar de fumar. Des que vam començar el programa el 2019 ja hi ha hagut 33 persones que s'hi han acollit. Durant l'estada a l'hospital s'inicia un tractament substitutiu amb pegats dèrmics als pacients amb un ingrés superior a les 48 hores. Quan se'ls dona l'alta hospitalària, és l'equip d'atenció primària qui continua aquest seguiment. La infermera referent en aquest àmbit és qui gestiona aquests pacients i qui inicia un tractament amb ells després de la detecció per part del personal d'infermeria de les unitats d'hospitalització.

Es considera una persona exfumadora quan han passat 12 mesos des de l'abandonament del tabac. El compromís de l'hospital d'Olot per motivar la població a deixar de fumar també s'estén als professionals del centre, i és la Fundació qui assumeix el finançament del tractament substitutiu al tabac. En total, són 16 els professionals que aquest darrer any s'han adherit al programa.

Paral·lelament a aquestes iniciatives més recents, des del 2017 la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa fa la consulta de deshabituació tabàquica de l'embaràs. L'objectiu és eliminar o reduir la presència de fum ambiental del tabac a les llars dels nadons ja durant la gestació. Des de llavors, s'han fet 114 visites a futurs pares i mares i, des d'aquest 2020, s'ha estès aquest servei a persones del Ripollès, fruit de la creació a finals de 2019 de l'Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa i el Ripollès.

La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa forma part de la Xarxa d'Hospitals sense Fum que l'ha acreditat amb el nivell de bronze. Això suposa el reconeixement de l'activitat que fa el centre sanitari per promoure entre els pacients i professionals polítiques actives per al control del tabaquisme. Un dels objectius de la Fundació és augmentar el nombre de pacients i de professionals que hi reben tractament, així com millorar la continuïtat assistencial entre l'Hospital i els equips d'atenció primària de la seva àrea d'influència per reduir el risc que els pacients que inicien tractament a l'Hospital acabin recaient.