El nivell d'ocupació de les platges de Palafrugell es podrà saber des del mòbil

Consultar si hi ha lloc disponible per parar la tovallola en alguna de les platges de Palafrugell (Calella, Tamariu i Llafranc) serà possible aquest estiu amb una simple ullada al mòbil. El municipi està ultimant una aplicació informàtica per tal d'informar als usuaris en temps real de l'aforament dels sorrals, a través d'uns símbols semafòrics de color verd, taronja i vermell, en funció de si l'accés no presenta dificultats, o els sorrals es comencen a omplir o ja no admeten més persones. Tal com va avançar dimarts Diari de Girona, Palafrugell ha decidit delimitar cada una de les seves platges i cales amb un número màxim d'usuaris atenent les seves especificitats. De moment encara no es volen aventurar a dir-los perquè dependrà de si agafen el càlcul garantint les distàncies entre persones en 12, 9 o 4 metres.

L'alcalde, Josep Piferrer, va explicar que contractaran 14 persones per assumir aquestes tasques de control i vigilància. Començaran a treballar el 22 de juny, amb la idea que els controls d'aforament comencin a finals del mes que ve o a principis de juliol, quan tot el país hagi assumit la fase 3 de la desescalada i estiguin permesos els moviments entre regions diferents. A Piferrer l'entrada de Girona dilluns a la fase 2 no li crea excessives angúnies «perquè la gent que pugui venir serà de proximitat» i resoldran la situació a les platges amb cartells informatius i el suport de la policia municipal. El problema pot venir en la fase 3, quan els visitants de l'àrea de Barcelona que tenen segones residències al municipi podran tornar-hi a anar després de tres mesos. L'Ajuntament ha rebut diversos oferiments tecnològics per fer el control d'aforament però de moment no n'ha escollit cap. «L'últim que ens han proposat és una aplicació de telefonia capaç de dir quanta gent hi ha en determinats metres quadrats», va explicar l'alcalde.

No hi haurà cap reunió específica amb els veïns per exposar-los les mesures, però sí que ja s'han començat a detallar als propietaris de negocis d'hostaleria. Piferrer va justificar la mesura perquè les platges del municipi són variades i petites, i si no es fes així no es podria garantir el distanciament social que exigeix la lluita contra la covid-19. Un primer càlcul diu que a la platja del Canadell, garantint distàncies d'entre 12 i 9 metres, hi cabrien unes 800 persones, però fins que el BOE no certifiqui la mesura oficial, no faran públics els aforaments.

L'Ajuntament de Palafrugell controlarà l'aforament però garantirà un vial per a qui només vulgui remullar-se a l'aigua, sense parar la tovallola a la sorra, o qui hagi d'anar a buscar la seva embarcació. Josep Piferrer va demanar que dins de la sorra la gent sigui responsable. A les platges, doncs, hi haurà punts de control per entrar-hi; i a les cales, l'alcalde va dir que, si cal, també s'impulsaran mesures per garantir que no hi hagi més gent del necessari (per exemple, tancant determinats accessos o fer que uns camins siguin d'entrada i els altres, de sortida).

De moment descarten posar un temps màxim d'estada a les platges, tot i que tampoc es descarta que «si a l'agost veiem que a les 9 del matí ja són plenes i no hi ha mobilitat, haurem d'improvisar alguna solució». Per regla general, Josep Piferrer diu que la gent que va al matí a la platja, al migdia se'n torna a casa; «més o menys podríem dir que hi ha un canvi de torn entre les dues i les quatre de la tarda», va explicar. «Creiem que si hi ha moments crítics es donaran entre les onze del migdia i les dues de la tarda», va afegir.

Sobre la denúncia de Salvem el Golfet criticant que l'accés a la cala estigui tancat d'ençà del Gloria, quan el temporal va fer caure unes roques de grans dimensions damunt el camí de ronda, Josep Piferrer va explicar que el consistori ha parlat amb Costes, i que després que els hagin comunicat que ara mateix «no es fan estudis ni projectes, ni hi ha pressupost destinat», el mateix Ajuntament ha decidit retirar les roques. L'alcalde va dir que la intenció és que l'accés a la cala pugui estar reobert al juliol, però també que aquest termini no es pot «garantir al 100%». «Si veiem que no és segur, potser no el reobrirem».



Prohibit fumar

Aquest estiu no es podrà fumar a les platges de Calella, Tamariu i Llafranc. L'Ajuntament manté el compromís que va assumir l'any passat i que es va aprovar per ple al febrer a través d'una modificació de l'ordenança de civisme i convivència. Les platges, per tant, seran lliures de fum, tot i que aquesta prohibició no implicarà sancions econòmiques, ja que la llei antitabac no afecta els espais que estan a l'aire lliure. D'aquest tema l'alcalde no en va donar detalls ahir, però la intenció és que s'apliqui la prohibició a partir de Sant Joan.

D'altres municipis com Torroella s'havien plantejat impulsar una mesura similar, però finalment ho han descartat per no obrir un nou front en plena crisi sanitària i econòmica. A Platja d'Aro i a Calonge i Sant Antoni es fa campanya perquè les burilles no es dipositin a la sorra. A Platja d'Aro repartiran enguany 15.000 cendrers biodegradables.