El Trueta atén dinou parts amb mares infectades pel virus

La COVID-19 ha afectat de manera transversal tot l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i els seus pacients, i el Servei de Ginecologia i Obstetrícia no se n'ha escapat. Durant aquests mesos, han parit al centre dinou dones amb el coronavirus -deu de les quals estaven asimptomàtiques-, que representen el 6,5% dels 294 parts que hi ha hagut des del 4 de març fins al 31 de maig. Aquests parts s'han desenvolupat amb total normalitat i no ha nascut cap nadó amb la malaltia, si bé un nounat es va contagiar per contacte durant els primers dies de vida, amb bona evolució clínica. Gran part de les dones que podien acollir-se a una alta a les 24 hores del part –parts de baix risc i amb bon estat de salut de la mare i el nadó– ho han fet, de manera que el nombre d'altes precoces s'ha multiplicat per tres. El temps d'hospitalització dels parts per cesària també s'ha reduït en un dia. El coronavirus ha afectat tot el procés: embaràs, part i puerperi.

Des del 14 de març al 31 de maig, s'han donat 57 altes precoces, mentre que durant el mateix període de l'any passat se n'havien donat divuit. En aquestes situacions, la llevadora fa un seguiment a domicili, a les 24 hores de l'alta, on es fa una exploració a la mare, es dona suport a la lactància i es fa la prova del taló a l'infant.



«Incertesa fins al final»

Helena Sala i Marina Busquets són dues de les 57 dones que han anat de part durant la crisi per la pandèmia i que han rebut l'alta precoç. Per sort no s'han contagiat del virus i els seus nadons han sortit sans, tot i així admeten haver patit «incertesa» fins al moment del part. Sala reconeix que «ni les llevadores sabien exactament què s'havia de fer perquè els protocols canviaven sovint». Totes dues reconeixen que el més «dur i estrany» va ser no rebre l'escalf de les famílies. És per això que van estar d'acord a rebre l'alta precoç i, de fet, ho preferien. «D'aquesta manera, podia estar en la meva zona de confort», explica Busquets. Les dues mares també volen agrair la tasca de les llevadores que l'endemà ja les van anar a visitar a casa.

Una de les conseqüències de la COVID-19 ha estat la suspensió de tots els grups d'educació materna. Tot i així, aquest mes s'han posat en marxa sessions grupals d'educació maternal, i de lactància i puerperi per videoconferència.

Professionals del Servei de Ginecologia i Obstetrícia han iniciat aquest mes de maig un estudi d'investigació en pacients amb la malaltia que té per objectiu determinar si la COVID-19 causa algun efecte en el creixement del fetus durant l'embaràs, tal com passa amb altres virus SARS. L'estudi, que porta per títol Efectes de la infecció per SARS-CoV-2 sobre el creixement fetal, es basarà en una comparativa de les serologies de les dones que han tingut fills amb restricció de creixement i les que han tingut un pes normal. Es preveu fer un control sobre una mostra de 170 casos, dels quals 85 nadons van néixer amb pes normal i 85, amb restricció de creixement.



Nova àrea al Santa Caterina

L'hospital Santa Caterina posa en marxa la nova àrea assistencial que separa el circuit dels pacients amb sospita de COVID-19 que necessiten atenció urgent de la resta dels pacients d'urgències. La posada en funcionament d'aquesta unitat d'hospitalització permet que l'hospital de dia medicoquirúrgic del centre recuperi la seva activitat habitual. La nova àrea, que amb anterioritat a la pandèmia acollia diferents serveis de suport a l'activitat i la consulta de les proves de glicèmia a les dones embarassades, ha quedat dividida en dues zones, una per a pacients amb COVID-19 estables, amb vint llits, i una altra per a pacients amb COVID-19 derivats del Servei d'Urgències.

També retornen a l'activitat presencial els seixanta pacients del programa de rehabilitació cardíaca de l'hospital Santa Caterina, i ho fan amb les bicicletes d'entrenament ubicades a tres espais diferenciats. Els pacients recuperen així l'activitat com a continuació de l'atenció que han rebut durant el confinament en fase 0, amb vídeos d'entrenament de força.

Hi ha 43 pacients ingressats amb el virus i sis amb sospita. Un dels pacients es troba a l'UCI i un altre, en seguiment domiciliari.