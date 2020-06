Una escola de Vilademuls activa el protocol contra la COVID-19 per un cas sospitós entre el professorat

L'escola Sant Esteve de Guialbes, a Vilademuls, ha comunicat al Departament d'Educació que una mestra podria tenir el covid-19. Segons van confirmar fonts de la direcció del centre a Diari de Girona, la docent hauria presentat un quadre de febre i alguns altres símptomes susceptibles de correspondre a un quadre infecció de COVID-19. La mestra va acudir al metge, que li va recomanar romandre aïllada per prevenir eventuals contagis en el supòsit que hagués contret la malaltia, extrem que hauran de confirmar o descartar les proves. En aquest context, i en base al que estableixen els protocols d'actuació, els vuit nens que van estar en contacte amb la professora no van a classe. Es dona el cas, segons apunten fonts del centre, que l'escola de Sant Esteve de Guialbes va obrir dilluns les portes només per als alumnes de sisè de primària.

El centre continua obert, però no hi ha alumnes de cursos inferiors ni d'educació infantil, de manera que bàsicament els treballadors hi fan tasques administratives. Els nens de sisè que no han entrat en contacte amb la mestra que presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 i que volen anar a classe ho poden fer. En qualsevol cas, però, aquests dies no hi ha nensal centre. Ara, el Departament d'Educació stà pendent dels resultats de la PCR de la mestra. L'equip directiu de l'escola va parlar amb les famílies dels nens que havien estat amb la professora, i els va demanar que no els portessin a l'escola.

L'alcalde de Vilademuls, Àlex Terés, va assenyalar anir al diari Ara que ha parlat amb algunes de les famílies dels nens que van fer classe amb la professora i que estan preocupats. «Érem un municipi que teníem un risc pràcticament zero, no havíem tingut casos. Tot i que es van complir les mesures de seguretat a l'escola, et preguntes si ens ho podíem haver estalviat», va admetre, fent referència a l'obligació d'obrir les escoles. Va reconèixer que ara entén més la postura de l'alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, que s'ha negat a obrir el centre de la població perquè no podia garantir la seguretat. «Potser si ho hagués fet jo també, ara no estaríem així», va afegir. L'alcalde està pendent dels resultats de la PCR, però va deixar clar que aquest any no hi haurà casal d'estiu. «Tinc por que hi hagi més contagis i, a més, els ajuntaments estem assumint un risc i una responsabilitat molt bèstia. És una malaltia molt greu i hem de protegir-nos», va explicar. Pel que fa al centre, Terés va explicar que s'ha desinfectat en profunditat i va demanar ajuda a la conselleria per fer front a les despeses. «Entre els estralls del temporal Gloria i els protocols de neteja, ens estem quedant sense pressupost», va assegurar.