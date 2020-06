El Bisbat obre una oficina de suport a les víctimes d'abusos sexuals

El Bisbat de Girona ha posat en funcionament una oficina d'informació i acompanyament a les víctimes de delictes d'abús sexual. Segons ha informat en un comunicat, l'objectiu és «facilitar i assegurar que les notícies o denúncies sobre possibles abusos en el si de l'Església siguin tractades a temps i d'acord amb la legislació canònica i civil, respectant els drets de totes les parts implicades».

Segons ha informat el Bisbat, les funcions de l'oficina seran, entre d'altres, rebre tota mena de denúncia o informació, ja sigui directament de la presumpta víctima o de tercers; orientar el denunciant o la possible víctima sobre la tramitació processal, tant per la via canònica com civil, així com ajudar les presumptes víctimes amb un acompanyament personal. Un cop la denúncia estigui feta se n'aixecarà acta davant un notari eclesiàstic, deixant constància de les informacions rebudes i de les actuacions fetes.

La posada en funcionamentd'aquesta oficina respon a la normativa establerta pel papa Francesc en la carta apostòlica Vos estis lux mundi, en la qual demana que s'estableixin procediments encaminats a prevenir i combatre aquest tipus de delictes.

L'oficina compta amb un telèfon d'atenció (686 32 16 67) i amb una adreça de correu electrònic: oficina.atencio.abus@bisbatgirona.cat. Per la seva banda, l'arquebisbat de Tarragona -liderat des de fa un any pel gironí Joan Planellas- també ha anunciat la implantació d'una oficina amb les mateixes característiques.

L'any passat, el Bisbat de Girona es va veure sacsejat per un cas d'abusos a menors que presumptament hauria perpetrat l'exrector de Vilobí d'Onyar Tomàs Pons a cinc exalumnes de l'escola Bell-lloc, on exercia com a professor. Malgrat que els fets haurien succeït entre 1960 i 1980 i que el Bisbat de Girona va assegurar no tenir-ne constància, la institució va demanar perdó a les presumptes víctimes i les seves famílies, tot mostrant-se disposat a col·laborar en el que fos necessari per aclarir els fets. De fet, va anunciar la constitució d'una comissió d'investigació diocesana i va fer públicament una crida perquè tothom que hagués pogut patir abusos per part de mossèn Tomàs Pons els fes arribar la seva denúncia.

Més enrere, el 2016, s'havia produït una altra denúncia per abusos a la diòcesi, ja que una dona de Bellcaire va interposar una denúncia contra mossèn Josep Planas per, suposadament, haver abusat d'ella l'any 1989, quan ella era menor d'edat, en una casa de colònies de Puigpardines. En aquell cas, el jutjat d'Olot va arxivar el cas perquè quan es va presentar la denúncia els fets ja havien prescrit, però el Vaticà el va apartar de les activitats parroquials i pastorals, tal com havia fet preventivament el Bisbat.