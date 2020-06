L'empadronament es dispara en municipis de costa durant el confinament

ACN Barcelona .- L'empadronament en alguns municipis de costa i de muntanya s'ha disparat durant els mesos de confinament. És el cas de Castell-Platja d'Aro, Torredembarra, el Vendrell, Bolvir o l'Ametlla de Mar, segons dades facilitades per aquests municipis a l'ACN. Es tracta de veïns que ja hi tenien segones residències o que ja vivien a aquests municipis sense estar-hi empadronats. El fenomen, però, no es produeix per igual a tots els municipis d'aquestes característiques. Salou o Vila-seca, per exemple, han registrat menys entrades al padró que en el mateix període de l'any anterior, i l'augment detectat a alguns municipis de la Cerdanya no es detecta en comarques com els Pallars o l'Alt Urgell.

Repunt important a la Costa Brava

A les comarques de Girona destaca el repunt d'empadronaments en algunes localitats de la Costa Brava. Un bon exemple és Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà), on en els últims dos mesos se n'han registrat més de 250. La gran majoria són veïns que tenen la segona residència a la localitat i que treballen a Barcelona o a la seva àrea metropolitana.

L'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, diu que estan "sorpresos", i ho vincula a la polèmica que hi va haver l'endemà de la declaració de l'estat d'alarma, on centenars de propietaris de segones residències van anar a passar el confinament al municipi costaner. Jiménez es felicita que això també hagi servit per incentivar el teletreball.

Altres localitats del litoral gironí on també s'ha percebut un increment dels empadronaments són Calella de Palafrugell (Baix Empordà), Cadaqués o el Port de la Selva (Alt Empordà). En aquest darrer cas, dels més de 40 que s'han registrat les darreres setmanes, bona part són de ciutadans estrangers, principalment francesos, que viuen des de fa temps al poble.

A Palafrugell, en canvi, la situació ha estat diferent. L'Oficina d'Atenció al Ciutadà ha rebut més de 200 trucades en dos mesos de persones que es volien empadronar telemàticament, però l'Ajuntament no permet aquest tràmit si no es fa de manera presencial. Fonts municipals expliquen que l'allau de trucades ha estat "sobtat" i donen per fet que moltes persones "no s'han atrevit" a venir pels controls que hi havia.

Les segones residències a Palafrugell es concentren a tres pobles que pertanyen a aquesta localitat i que estan arran de mar, Llafranc, Calella de Palafrugell i Tamariu. A més, en pobles petits d'interior com Monells i que també tenen segones residències han vist com s'han incrementat de manera important els empadronaments. En aquesta localitat baix-empordanesa i que comparteix ajuntament amb Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura han passat dels 1.300 empadronats per primera vegada. El seu alcalde, Dani Encinas, explica que han rebut de cop una trentena de peticions, quan habitualment en tenen una o dos al mes.