Reobren l'aparcament de Sadernes amb un aforament de 75 places

Aquest cap de setmana s'obrirà per primer cop l'aparcament de Sadernes a l'Alta Garrotxa des que es va declarar l'estat d'alarma el passat 13 de març. Aquesta decisió s'ha pres arran de l'entrada de la Regió Sanitària de Girona a la fase 2 de la desescalada, que permet als usuaris desplaçar-se en vehicle per passejar o realitzar activitats esportives.

Tanmateix, i per tal de compatibilitzar el gaudi del visitant amb les mesures de seguretat i protecció en el context de l'emergència sanitària, s'ha limitat l'aforament de l'aparcament a la meitat, concretament, a 75 places. Aquesta mesura pretén reduir els episodis de massificació que es donen en aquest sector de l'espai protegit i que poden esdevenir un risc per a la salut en el context de l'emergència sanitària. A més, cal recordar que les autoritats sanitàries desaconsellen el bany i les activitats recreatives a zones d'aigua dolça amb poc cabdal durant la temporada d'estiu 2020, per tal d'evitar contagis.

Per facilitar l'ordenació i estacionament de vehicles i garantir la informació a l'usuari, es comptarà amb un servei d'informació durant aquest cap de setmana. El servei informarà als usuaris de la restricció en l'aforament de l'aparcament, les recomanacions quant a mesures de protecció i recordarà les possibles sancions per incompliment de normativa en el medi natural.



Accés a l'Alta Garrotxa

L'aparcament de Sadernes és una gran extensió de terreny per aparcar situada a l'entrada de l'Alta Garrotxa. Des de l'aparcament s'accedeix als camins que condueixen a Sant Aniol i a les valls de Riu i d'Ormier. Cada any hi entren unes 32.000 persones entre els mesos d'abril i octubre pel gaudi de la natura.