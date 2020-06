El PSC de Girona presenta una moció de suport a entitats

Els socialistes gironins portaran al ple ordinari d'avui una moció per donar suport al teixit associatiu de la ciutat, per tal que «la crisi de la covid-19 suposi la desaparició de cap entitat o associació per manca de viabilitat econòmica». El grup municipal aposta també per reforçar el teixit associatiu de la ciutat amb una moció que permet blindar la seva continuïtat i les activitats que fan després de la crisi.



Les conseqüències de la Covid-19

Els socialistes gironins alerten de les conseqüències econòmiques de la Covid-19, ja que també afecten la supervivència del teixit associatiu de la ciutat. Per això, el PSC considera que l'Ajuntament de Girona «s'ha de mobilitzar per formular accions a favor de les associacions i entitats, i vetllar perquè la manca d'ingressos en aquest període no pugui afectar l'existència i les activitats que feien aquestes associacions en pro de l'interès general de la ciutat».

La moció contempla crear una partida per finançar projectes de dinamització d'associacions que es vegin afectades per la modificació de crèdit dels pressupostos participats 2020, estudiar destinar una part de la partida dels de l'any 2021 al finançament dels projectes i del manteniment de les associacions, com obrir una línia extraordinària d'ajuts per cobrir les despeses de les assegurances dels voluntaris de les entitats, per exemple, pel que queda de l'any 2020. A més, proposa aplicar mesures de bonificació de taxes i impostos municipals a les associacions i altres entitats del tercer sector de la ciutat de Girona.