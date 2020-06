El PSC de Girona s'oposa a la renovació de la pròrroga a Eulen

El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Girona s'oposa a la pròrroga de 4 anys més al servei de neteja Eulen, ja que denuncia que maltracta a les seves treballadores. La pròrroga del servei de neteja serà previsiblement aprovada avui amb els vots a favor de JuntsxCat, ERC i Ciutadans.

El PSC considera que aquesta decisió és «una equivocació gravíssima», perquè Eulen acumula demandes laborals per part de les treballadores i com a servei funciona «amb procediments absolutament irregulars».

Segons els socialistes, els sindicats presents al consistori gironí ja han advertit en altres ocasions que aquesta empresa ha fet «dels acomiadaments improcedents una pràctica habitual», a més de vulnerar els drets dels treballadors per mitjà de tracte degradant o bé per no respectar els dies de festa marcats per conveni.