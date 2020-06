Quart dia consecutiu sense cap defunció a la Regió Sanitària de Girona

La Regió Sanitària de Girona va comptar ahir el quart dia consecutiu sense cap nova víctima mortal per covid-19, segons les dades de la retrospectiva de defuncions del Departament de Salut de la Generalitat. Les tres darreres morts van tenir lloc el dimecres 3 de juny. Tot i això, la xifra total de morts sí que es va incrementar en 1. En total, 784 persones han mort a Girona des de l'inici de la pandèmia, de les qualts 573 són casos confirmats mentre que 211 són casos sospitosos.

Pel que fa al nombre de positius, la demarcació ja suma 6.874 persones que han contret la malaltia des de l'inici de la pandèmia, de les quals 1.619 casos han tingut lloc a residències de gent gran, és a dir, un 23,55% del total. D'altra banda, 2.657 persones ja han superat la malaltia i han rebut l'alta hospitalària.

Pugen les morts a Catalunya

En l'àmbit de Catalunya, les funeràries van reportar 37 noves morts per covid-19, 20 més que en l'últim balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes per coronavirus a Catalunya en 12.395. No obstant, les dades de morts d'aquest mes de juny es mantenen pràcticament per sota de la desena tots els dies: 8 morts (dia 1 de juny), 7 (dia 2), 17 (dia 3), 9 (dia 4), 6 (dia 5) i 2 (dia 6). A banda, el nombre de nous positius testats és de 324, 22 més que dissabte per un total de 68.326. D'entre les víctimes, 6.750 han mort en hospital o en centre sociosanitari (cinc més), 4.062 ho han fet en una residència (una més) i 785 al domicili (una més). Pugen considerablement les no classificades per falta d'informació (788, trenta més).

Des de l'inici de l'epidèmia i fins ara hi ha hagut 4.080 persones ingressades greus i ahir n'eren 118, dos menys que fa 24 hores. Salut va detallar que s'han comptabilitzat fins un total de 38.591 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la covid-19, 47 més en un dia. A més, 1.474 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació -71 menys que en l'últim balanç- i, pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.083 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus (16 més).

Els augments més destacats de nous positius de covid-19 ahir es van produir a Barcelona ciutat (18.545, 132 més), la regió metropolitana nord (16.897, 54 més) i la regió metropolitana sud (12.690, 54 més). Pel que fa a morts, la regió metropolitana sud va tenir una crescuda amb 30 nous morts de diferència entre dissabte i diumenge, sumant una xifra total de 2.231.

Xifres altes a Madrid

Finalment, a escala estatal, el Ministeri de Sanitat va registrar ahir 27.136 morts per coronavirus a Espanya, un més que el total de dissabte. Segons l'últim informe del Ministeri, en els últims set dies a tot l'Estat espanyol han mort 72 persones pel virus, 39 de les quals a Madrid, 9 a Castella i Lleó i 9 a Catalunya. Amb relació al nombre de positius confirmats, Sanitat els xifra en 241.550, que són 240 més respecte del total d'aquest dissabte, i 102 diagnosticats el dia previ. D'aquests, 49 corresponen a la comunitat de Madrid, 11 a l'Aragó i 10 a Catalunya. En els últims set dies, hi ha hagut 148 noves hospitalitzacions i 14 ingressos a l'UCI.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 5.418 diagnosticats per covid-19 en els últims 14 dies, i 2.053 en la darrera setmana. Amb inici de símptomes durant l'última setmana n'hi ha hagut 246, i 943 en els últims 14 dies. A Catalunya, el total de positius confirmats per proves diagnòstiques suma 59.209.