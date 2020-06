La Cerdanya entra a la fase 3 i obre un dels primers casals d'estiu

La Cerdanya, inclosa a la regió de l'Alt Pirineu però pertanyent a comarques gironines va entrar ahir a la fase tres de la desescalada, juntament amb Tarragona, Terres de l'Ebre i l'Aran, amb pocs canvis respecte a la fase 2. El més visible ha estat l'entrada en funcionament de les barres dels bars, tancades des de fa mesos i l'entrada en funcionament de casals d'estiu.

El municipi de Ger, a la Cerdanya, va posar en marxa ahir el seu casal d'estiu amb una quarantena de nens d'entre 3 i 12 anys, convertint-se així en un dels primers municipis de l'Alt Pirineu i Aran i del conjunt de Catalunya on s'hi duu a terme. D'aquesta manera, s'ha aprofitat que aquesta part del territori entrava a la fase 3 de la desescalada per tirar-lo endavant, just en el moment en què aquest tipus d'activitat ja estava permesa. Tot i això, s'han hagut de fer alguns ajustos, com ara organitzar grups d'un màxim de deu persones o limitar els horaris a la franja de matí, ja que no s'ofereix el servei de menjador.

L'Alt Pirineu i Aran, però, han estrenat el canvi de fase amb pocs canvis i el més visible ha estat la utilització de les barres de bars. Els primers clients s'han trobat amb noves mesures com el distanciament i la higiene. El Cisco Rodríguez, del bar Pey de Sort, ha explicat que amb l'obertura de la barra podran rebre una mica més de clients i a poc a poc tornar a la normalitat. El bar Pey ha col·locat plafons a la barra i entre les taules i ha habilitat codis QR amb la carta del bar que substitueixen les de paper.

A Tarragona, el canvi a fase 3 comporta la supressió de les restriccions de mobilitat i que es recuperi la demarcació com una sola unitat territorial. L'entrada en la fase 3 de la desescalada no ha suposat cap gran canvi i les botigues opten per no aprofitar l'augment d'aforament.