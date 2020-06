Detinguts quatre homes a la Jonquera que amagaven una pistola al cotxe

La Policia Nacional ha detingut tres persones de nacionalitat francesa i una altra de marroquina a la Jonquera quan intentaven entrar en territori espanyol en cotxe. La policia va trobar-los el diumenge 31 de maig en un dels controls rutinaris que realitzen a la frontera entre Espanya i França.

Els agents van sospitar dels quatre homes ja que no van poder justificar el motiu del viatge. A més, van detectar nerviosisme entre els ocupants del vehicle amb matrícula francesa. Per això van decidir registrar el maleter, on van trobar una arma embolicada amb draps. Era una pistola del calibre 45 amb un carregador i set cartutxos de munició real.