El Consorci de la Costa Brava adjudica el servei d'aigua per quatre milions

El Consorci de la Costa Brava ha adjudicat el nou contracte del servei d'explotació, conservació i manteniment dels sistemes d'abastament d'aigua en alta a la unió temporal d'empreses UTE Abastament Consorci Costa Brava. Està formada a parts iguals per les empreses Constructora de Calaf, SAU, i la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA (FACSA). La UTE gestionarà el servei durant els dos propers anys, amb la possibilitat de disposar d'una pròrroga d'un any addicional. El nou contracte, per import de 4,09 milions d'euros, entrarà en vigor l'1 d'octubre.