«Menys» oficines de la Seguretat Social a Girona

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), va alertar ahir que la Seguretat Social «planeja tancar» diversos centres d'atenció i informació (CAISS) a les comarques gironines. Una situació que, segons el sindicat, estaria provocada per la «gravíssima falta de personal» de l'Administració General de l'Estat a Girona. «Tenim coneixement que dels nou CAISS que existeixen actualment en quedaran, a mitjà termini, cinc d'oberts», assegura el CSIF a través d'un comunicat en el qual recorden que al llarg dels últims anys s'han produït tancaments temporals dels centres de Ripoll, Sant Feliu de Guíxols i la Bisbal d'Empordà.

En el document, el sindicat afirma que de moment, hi ha «autorització» perquè les oficines de Sant Feliu i de la Bisbal «unifiquin els seus serveis, funcionant dos dies a la setmana» a la capital del Baix Empordà i els «altres tres dies» a la localitat ganxona. I afegeixen que «temen» que aquest sigui l'inici i que «perillin» oficines com les de Santa Coloma de Farners, Ripoll, Piugcerdà i una de les del Baix Empordà. «Tenim indicis que Ripoll tancarà i obrirà només un dia a la setmana per un funcionari d'Olot; que Santa Coloma de Farners només obrirà dos dies a la setmana i no sabem què passarà amb l'oficina de Puigcerdà (actualment amb una sola funcionària), que dona servei a 19,000 habitants, i que de tancar faria que els ciutadans d'aquesta comarca haguessin de viatjar una hora fins a Ripoll o dues fins a Olot, per una carretera de muntanya, amb les dificultats que això afegeix», asseguren.

En aquest sentit, el sindicat assenyala que aquests «tancaments» són «incomprensibles amb els índexs d'atur actuals». A més, critica que els treballadors públics de la província de Girona se senten «menyspreats i abandonats» i que l'Administració General de l'Estat a Girona està «a la vora de l'extinció».

Segons dades del sindicat, entre juliol del 2009 i juliol del 2019 va haver-hi un descens del 30% d'empleats públics de la AGE i l'edat mitjana dels seus empleats supera els 55 anys.

Per la seva part, la Subdelegació del Govern espanyol a Girona va assegurar a Diari de Girona que «no té constància» que es planegi el tancament de centres d'atenció i informació de la Seguretat Social i va recordar que el «compromís» del Govern actual és «revertir» les retallades dels governs del PP a l'administració pública.