Rebaixen de cinc anys a un la petició de presó per ultratge a la bandera a Girona

La Fiscalia va rebaixar ahir de cinc anys a un la petició de presó per a l'acusat d'accedir per la força a la Delegació de la Generalitat a Girona amb motiu de les mobilitzacions pel primer aniversari de l'1-O i despenjar la bandera espanyola. L'Audiència Provincial va jutjar ahir per aquells fets Jordi A., que afrontava aquesta sol·licitud d'un lustre de presó i una multa de 7.200 per desordres públics, ultratge, atemptat a agent de l'autoritat, lesions i danys.

Al final del judici, la fiscal va retirar les acusacions pels tres últims d'aquests delictes per entendre que «no consta» que causés desperfectes a l'edifici en entrar ni que participés en el forcejament que es va produir amb vigilants de seguretat. Per aquest motiu, la sol·licitud va canviar a «penes mínimes» que es concreten en un any de presó per desordres públics i una multa de 1.260 euros per ultratge a la bandera. La Fiscalia també va retirar la reclamació de 3.638,31 euros d'indemnització pels desperfectes i les lesions. A les portes del Palau de Justícia s'hi van reunir unes 250 persones en suport a l'acusat.