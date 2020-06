Torra infla el cost de la despesa sanitària durant la pandèmia

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha elevat la despesa sanitària assumida per la Generalitat durant la pandèmia del coronavirus fins a multiplicar-la per cinc. Segons va avançar ahir l'emissora Ser Catalunya, la Conselleria d'Economia preveu tancar el juny amb una despesa de 1.000 milions d'euros, una xifra que xoca amb els 5.000 milions reclamats per Torra al president Pedro Sánchez diumenge passat a la conferència de presidents.

El càlcul inflat es correspondria, segons indica el mitjà, a la previsió efectuada des del Departament de Vicepresidència d'un rebrot de la malaltia a la tardor, que elevaria la despesa sanitària en uns 1.000 milions més. Segons els mateixos càlculs, a 30 d'abril i superada la pitjor part de la pandèmia, la despesa addicional en salut se situava en 530 milions d'euros. Amb tot, les dades tampoc coincideixen amb les de la portaveu del Govern, Meritxell Budó, que dilluns va xifrar en una entrevista a l'«Aquí amb Josep Cuní» la despesa sanitària «sobrevinguda» en 3.000 milions.



«Reclamacions insolidàries»

La líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, va titllar ahir «d'insolidària» la reclamació de Torra de 5.000 milions d'euros en despesa sanitària al Govern central derivats de la gestió de la pandèmia, i va acusar-lo de «fomentar l'odi i dividir la ciutadania». Durant la seva intervenció a la conferència de presidents, el representant català va responsabilitzar l'executiu central «d'asfixiar Catalunya» i «entorpir la seva recuperació econòmica». En total, el Govern català demana 15.000 milions d'euros.