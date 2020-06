Sense tren entre Ribes i Puigcerdà fins al febrer per unes obres al túnel de Toses

La línia R3 de tren entre Ribes de Freser i Puigcerdà quedarà interrompuda fins al 7 de febrer a causa de les obres de reforma que es faran al túnel de Toses. Segons va informar ahir Adif, les obres s'iniciaran el pròxim 22 de juny i mentre s'executin Renfe habilitarà un servei de transport alternatiu per carretera, que incrementarà el temps de viatge uns 50 minuts.

El tall de la línia R3 afectat és el que passa per Planoles, La Molina, Urtx-Alp i arriba fins a Puigcerdà, des d'on continua fins al pas de la Tor de Querol-Enveig, a la frontera amb França.



Més de 9,5 milions d'euros

Respecte a la reforma, Adif va especificar a través d'un comunicat que consistirà en una rehabilitació del túnel per «pal·liar els danys i patologies» detectats a les inspeccions realitzades per tècnics especialitzats. Concretament, es farà: una millora del revestiment actual i en el drenatge longitudinal en ambdós costats de la via. A més, s'eliminarà la Limitació Temporal de Velocitat existent. L'actuació compta amb un pressupost de més de 9,5 milions d'euros.

Finalitzat el 1922, el túnel de Toses està situat en el trajecte Ripoll-Puigcerdà, sota la collada de Toses, i té una longitud de 3.909 m. La seva secció transversal és de mig punt i compta amb parets laterals rectes amb una amplada i alçada d'aproximadament 5,3 metres.

La plataforma és de via única sobre balast, està electrificat mitjançant catenària compensada i està equipat amb bloqueig d'alliberament automàtic telecomandat des del Control de Trànsit Centralitzat (CTC) de Barcelona, a més de comandament local.